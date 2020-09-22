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Заколол ножом пьяный бомж-рецидивист собутыльника и обрел дом

11:45 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

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В Советском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление

20 сентября в 21.20 в Новосибирскую областную клиническую больницу от дома по улице Гидромонтажной Советского района Новосибирска был доставлен 48-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением. При поступлении ничего не пояснил. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №10 "Советский" УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 44-летнего мужчину без определенного места жительства, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Полицейские установили, что накануне в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему, причинив ее здоровью тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф

зарезал нож
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