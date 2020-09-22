Поцарапал две иномарки 6-летний ребенок в Факеле революции Искитимского района. С многодетной мамы потребовали 28 тыс. рублей

За одну иномарку родители заплатили 5000 рублей. Но за вторую платить не собираются. Уверены, что водитель решил старые царапины списать на их ребенка.

: Ребенок подобрал с дороги камень и «порисовал» на дорогом автомобиле

Второй месяц живет в напряжении и страхе многодетная семья в Факеле революции Искитимского района. Родители четверых детей боятся, что их дом сожжет владелец дорогой иномарки. Которую, якобы, поцарапал их 6-летний сын. Мальчик упорно стоит на своем — машину он не трогал. Мама Наталья не знает, что ей делать, как поступить.

Неприятности случились в начале августа этого года. К соседям приехали гости и оставили свои автомобили возле дома. В это время сын Натальи играл на улице. Он взял камень, дорога в деревне покрыта щебнем, и «порисовал» на машинке. Когда это увидел его старший 8-летний брат, он сразу схватил мальчишку за руку и отвел домой.

Художества юного шалунишки обнаружили не сразу. Только на следующий день. И в дом к Натальи заявилась изрядно подпившая толпа — соседи и их гости.

- У них и морды были изрядно розовые и орали они здесь каждый свое. Кричали, что заберут кобылу. У меня хозяйство, не сильно много, но имеется. Четверо маленьких детей, никак без хозяйства. У нас знают все, что мы не пьем, хозяйство держим. В принципе, для нормальной семьи все есть. А тут меня стали пугать: зайду и кобылу заберу. С чего это вдруг? - рассказала "Курьер. Среда. Бердск» Наталья.

В ходе шумного диалога, в котором прозвучало, мол, выкладывай 1,5 млн рублей на стол и забирай машину, пришли к соглашению, что Наталья заплатит за ремонт поцарапанного автомобиля. Ребенок сознался, что поцарапал автомобиль. Владелец сказал, что нужно 8000 рублей. Но претензии предъявил и водитель второго автомобиля. Только у него запросы были больше — 20 000 рублей. Однако, мальчик утверждал, что не трогал второй автомобиль.

-Там и видно, что ко второй машине он даже не лез. Там полосы от задней фары до передней. Их очень много и они очень мелкие. И с правой стороны бок полностью так же. Краска не попорчена вообще. Владелец заядлый охотник, рыбак и грибник. Не вылазит из этих лесов. Машину поцарапало ветками, а он решил вину на ребенка переложить. Я обошла 100 раз вокруг машины, осмотрела. На шаг отходишь — ничего не видать. Когда прямо носом к машине — видать соскрябы ветками. Куча полосок.

Автомобилист, которому ребенок поцарапал машину, вошел в положение многодетной семьи и сбросил требуемую сумму до 5000 рублей. И Наталья с ним рассчиталась. Через неделю заявился владелец другой иномарки и милостиво разрешил заплатить ему за ремонт 7000 рублей. Наталья чуть не упала, когда он заявил, что, мол, бока у машины отполирует, а крыша — Бог с ней.

-Спрашиваю, ребенок еще и крышу поцарапал? Может вам еще дом по дарственной переписать? Говорю, что денег нет, да и не уверена я, что это сделал мой ребенок.

Последние переговоры между автомобилистом и многодетной мамой прошли 18 сентября.

Наталья поинтересовалась у него, почему видеорегистратор не «заснял», как ее сын поцарапал машину. Он ей ответил, что регистратор при выключенной машине не снимает. Затем, когда Наталья заявила, что на парковках даже ночью видеорегистраторы работают, он отметил, что сбоку регистратор не снимает. Но скрежет камня непременно попал бы на звуковую дорожку, аргументировала Наталья. Водитель пришел в такое бешенство, что женщина испугалась, что он собьет ее сына, который стоял на обочине дороги — так резко сорвался с места.

Владелец внедорожника пригрозил матери четверых детей, что напишет на нее заявление в полицию. Но Наталья побаивается другого: как бы от рук водителя не пострадали ее имущество и семья. Она думает о том, не написать бы ей самой заявление на владельца иномарки.