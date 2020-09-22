Какие выплаты получали и получат в 2020 пенсионеры,рассказал ПФР

Программа софинансирования пенсий продолжает действовать

Программа государственного софинансирования пенсий действует в нашей стране более 11 лет с 2009 года. За это время участники данной Программы в Новосибирской области внесли в счет своей будущей пенсии более одного миллиарда рублей дополнительных страховых взносов. В прошлом году уплачено в счет своих будущих пенсий более 63,7 млн. рублей, в том числе жителями Бердска- 2,4 млн.рублей.

Напомним, что софинансированию (удвоению) со стороны государства подлежат взносы от 2-х до 12-ти тысяч рублей в год. Если была уплачена сумма меньше двух тысяч рублей, то она просто фиксируется на лицевом счете гражданина и будет учитываться при расчете будущей пенсии, но не будет удвоена государством.

У участников Программы софинансирования пенсий осталось чуть больше трех месяцев для того, чтобы внести дополнительные взносы в счет своей будущей пенсии. В таком случае государство удвоит их весной будущего года.

Особо обращаем внимание на возможность таким способом увеличить размер своей будущей пенсии граждан, которые вступили в Программу софинансирования в 2011 году. В 2021 году государство последний раз удвоит их взносы, так как согласно Закону софинансирование взносов производится в течение 10 лет с момента первого платежа.

В текущем году государство последний раз удвоило взносы тех участников Программы, которые вступили в нее в 2010 году, но они по-прежнему могут производить уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.

Эти средства будут учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Вышеуказанные суммы дополнительных взносов можно внести как разовым платежом, так и разбить на несколько частей. Их можно уплатить как через своего работодателя, так и самостоятельно через любое кредитное учреждение. Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно скачать с сайта ПФР, получить в самом банке или в территориальном органе ПФР.

Средства, сформированные в рамках Программы, входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются с целью получения дохода и выплачиваются при достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно (при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). На них также распространяются и правила правопреемства.

В текущем году Отделение ПФР по Новосибирской области направило на обеспечение пенсионных выплат уже порядка 100 миллиардов рублей.

Получателями пенсий в Новосибирской области являются порядка 835 тысяч пенсионеров (различных возрастов), 91% из них являются получателями страховых пенсий. В городе Бердске получателями пенсий являются 32767 человек, при этом средний размер пенсии составляет 15108 рублей. Пенсионное законодательство предусматривает не только пенсии по старости, то есть при достижении определенного – «пенсионного» возраста. Помимо страховой пенсии по старости устанавливаются страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Страховая пенсия по инвалидности назначается инвалидам при наличии страхового стажа, продолжительность которого не имеет значения. Для назначения страховой пенсии по инвалидности должны быть соблюдены определенные условия: гражданину должна быть установлена группа инвалидности (освидетельствование осуществляет федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, сегодня это делается заочно с учетом эпидемиологической ситуации), и у него должен быть хоть один день страхового стажа. Страховая же пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении.

Кроме страховых пенсий органами ПФР устанавливаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, устанавливается государственная пенсия по случаю потери кормильца. Государственная пенсия по инвалидности назначается военнослужащим; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Инвалидам 1, 2 и 3 группы, не имеющим страхового стажа, а также детям-инвалидам и инвалидам с детства назначается социальная пенсия по инвалидности. Детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 23-х лет, потерявшим одного или обоих родителей, устанавливается социальная пенсия по потере кормильца.

Если у гражданина отсутствует право на страховую пенсию по старости, ему устанавливается социальная пенсия по старости.

Пенсионное законодательство предусматривает поэтапное изменение пенсионного возраста. Это касается как страховых пенсий, так и социальных. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для установления страховой пенсии, либо нет нужного количества пенсионных коэффициентов, социальная пенсия назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Кстати, необходимый стаж, можно доработать, как и «добрать» недостающую сумму пенсионных коэффициентов.

Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу в 2019 году, не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца. Данные пенсии, как и раньше, назначаются безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту.

Помимо пенсий органы ПФР обеспечивают ещё 12 видов выплат. В общей сложности в текущем году на обеспечение всех выплат по линии Пенсионного фонда Отделение ПФР по Новосибирской области уже направило 108 млрд. рублей.