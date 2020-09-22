Не стал депутатом Заксобрания глава Бердска Евгений Шестернин
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Не стал депутатом Заксобрания глава Бердска Евгений Шестернин

11:09:589/22/2020
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От партии «Единая Россия» Бердск будет представлять Ирина Диденко.

Глава Бердска Евгений Шестернин не получил мандат депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Мэр нашего города баллотировался от партии «Единая Россия». 21 сентября избирательная комиссия Новосибирской области утвердила список кандидатов, прошедших от партий. Евгений Анатольевич в нём не указан.

От партии «Единая Россия» Бердск будет представлять Ирина Диденко. Она баллотировалась по округу № 12 (Искитим и Бердск). На прошлый созыв Ирина Валерьевна прошла по списку коммунистов по округу № 22 и работала заместителем комиссии по наказам. До своего избрания она вела бизнес вместе с супругом по производству гофтары, а потом решила полностью погрузиться в депутатскую работу.

Первыми по списку «Единой России» прошёл Андрей Травников, но он отказался от мандата. Депутатами стали Александр Карелин, Виктор Кушнир, Евгений Покровский, Сергей Гайдук, Денис Субботин, Александр Барсуков, Сергей Титков, Валерий Ильенко, Майис Мамедов, Фёдор Николаев, Елена Спасских, Юрий Похил, Александр Терепа, Юрий Кошкин, Дмитрий Франчук, Глеб Поповцев и Анатолий Жуков. Кроме этого в Заксобрание прошли кандидаты от партий «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», коммунистов, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

Председатель территориальной избирательной комиссии Бердска Наталья Фокина пояснила, что число кандидатов от города зависит от количества проголосовавших избирателей. В выборах депутатов Заксобрания приняли участие 23 920 избирателей (21,97%), в том числе по округу № 12 – 5 969 избирателей (24,51%), по округу № 16 – 11 970 избирателей (20,4%).

Напомню, что по одномандатным избирателям округам депутатами от Бердска стали Валерий Бадьин (округ № 12) и Зоя Родина (округ № 16).

Источник: svidetel24.info

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