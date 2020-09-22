Ровно через два месяца газета «Свидетель» отметит свой 30-летний юбилей. Эти годы вместили в себя тысячи событий из жизни нашего города: горьких и радостных, забавных и досадных, глобальных и не очень, на первый взгляд, значительных. Всё это жизненное многоголосие нашло отражение на страницах «Свидетеля». Само его название изначально, с нулевого номера, заявляло: коллектив журналистов готов свидетельствовать обо всём, что увидит, услышит, узнает. Обещая достоверность и непредвзятость в изложении полученной информации, мы заведомо предупредили читателей, что вряд ли она будет претендовать на звание истины в последней инстанции и уж тем более — поваренной книги с рецептами на все случаи жизни. Искать истину, докапываться до сути возникших проблем «С» предполагал в содружестве со своими читателями, поэтому объявил себя свободным от партийных, религиозных, гендерных и тому подобных предпочтений. Любой, кому есть что сказать о происходящем в городе, и мог, и может высказаться в нашем еженедельнике, какой бы полемичной ни была его точка зрения. Единственное ограничение — рамки закона. Даже очень кратко представить спектр публикаций в «Свидетеле» за минувшие 30 лет не то что в десяти, но и в нескольких десятках номеров невозможно. Но самые интересные, знаковые статьи мы в канун своего юбилея решили напомнить читателям. Это будет экскурс не столько в историю «С», сколько в историю Бердска, напоминание о ярких (пусть не всегда счастливых) страницах его бытия. А для начала — несколько выдержек из газетных статей первого года жизни «Свидетеля». Возможно, некоторые факты вас удивят: всё-таки городская реальность сегодня совсем иная. Новое городское СМИ — общественно-политический еженедельник «Свидетель» — было зарегистрировано 22 ноября 1990 года решением бердского горисполкома. Нулевой номер вышел 29 декабря. Регулярный выпуск осуществляется с января 1991 года. …Главным вопросом на сессии горсовета был переход к работе в условиях рынка. Из-за противоречий между союзными и республиканскими законами городская «рыночная» программа вылилась в «некоторые меры по переходу», а горбюджет остался в стадии прогноза. …По городу гуляет слух: водка подорожала. И новая цена народу известна: 18 рублей за пол-литра. Мы позвонили директору торга Валерию Кандикову. «Ох, уж эти слухи, — вздохнул он. — Подорожала пока не водка, а бутылка из-под неё: стоившая прежде 20 копеек, теперь она оценивается в 50». …Иван Ногин, бердский правдолюбец, вернулся из Москвы, со съезда депутатов. «Проживал в палаточном городке возле гостиницы «Россия», — рассказал он. — Знаешь, там люди со всего Союза! Каждый со своей проблемой и бедой. Стою, значит, у гостиницы со своим плакатом — ну, на котором все наши мафиисты перечислены. Подходят двое интеллигентного вида, спрашивают: «Ты чего здесь стоишь?». Объясняю, что требую привлечь к уголовной ответственности вот этих лиц. Увезли меня — не поверишь куда: в ЦК КПСС! Там в приёмной внимательно выслушали, приняли заявление о злоупотреблениях на радиозаводе…» …«Пусть бердчане не беспокоятся: собранные ими на субботниках 170 тысяч рублей будут использованы по назначению: на строительство детской больницы, которая встанет торцом к улице Островского, — заверил Александр Зинченко, зам. председателя горисполкома. — Хотя общая стоимость объекта — около миллиона рублей». …Генеральный директор ПО «Вега» Иван Палагин выехал на учёбу в США. По неофициальным данным, учится Иван Никитович на свободно конвертируемую валюту вверенного ему предприятия. …17 марта на всесоюзном референдуме каждому из нас предстоит ответить коротким «да» или «нет» на вопрос чрезвычайной важности — о Союзе СССР. В вопросе для бюллетеня говорится об «обновлённой федерации равноправных суверенных государств». Но разве такое может быть?.. …Из маленького кустарного предприятия в мощную строительную организацию за считанные годы вырос кооператив «Кристалл». Его объёмы работ приблизились к величинам, посильным только главной генподрядной организации города — тресту «Бердскпромстрой». …Резко упали в этом году цены на автомобили. Например, «девятка», стоившая недавно 45 тыс. рублей, обесценилась до 35 тысяч. …13 февраля на площади Горького водители городских автобусов провели забастовку. Полтора десятка машин сошли в этот день с линии. «Из-за чего бастуем? Да вы посмотрите, до чего наши дороги доведены: не чистятся, не посыпаются песком. Того и гляди, пассажиры начнут под колёса падать!» …Запретить продажу «блатной» литературы — такое постановление принял исполком бердского горсовета. Начальнику городской «Союзпечати» объявлен выговор. …В типографии БЭМЗа печатается брошюра «Америка, Австралия — адреса работодателей». Рекомендуем к изучению — особенно «сокращающимся» в связи с конверсией бэмзовцам. …Почему выборы президента России намечены на 12 июня, будний день? Как стало известно нашему корреспонденту, в парламенте республики готовится законопроект, на основании которого 12 июня будет объявлен Днём независимости, по случаю годовщины провозглашения суверенитета России. И станет новым «красным» днём календаря. …И в мае, и, скорее всего, в июне табачные изделия не будут продаваться по талонам: на этот квартал до сих пор не получены фонды. То, что удаётся наскрести торгу, идёт пенсионерам и на предприятия. В счёт фондов можно получить дорогие сигареты — по 12-15 рублей за пачку, такие на складе лежат. Но тогда при поступлении более дешёвых табачных изделий Бердск получит дырку от бублика. …Заведующая горфинотделом посоветовала руководству ЦУМа организовать платную стоянку: «машин возле магазина полно, пора с водителей деньги брать». …24 июля на совместном заседании профкома и администрации БЭМЗа принято «историческое» решение: с сего дня заводчанам разрешено приходить на работу в шортах. …В пионерском лагере «Юбилейный» побывали миссионеры из США: 22 человека в возрасте от 12 до 60 лет. Они показали ребятам фильм об Иисусе, побеседовали о Боге. Каждому ребёнку подарили книжечку с 4 основными заповедями, вожатым — «Новый завет». …Как по тревоге, собрались 24 августа возле горкома КПСС члены оперативно сформированной комиссии: и.о председателя горисполкома, начальник милиции и его заместители, депутаты горсовета. Первый секретарь горкома не приехал, хотя и обещал. Утром в адрес городских властей поступил шифровка из Москвы. А днём раньше указом президента России приостановлена деятельность компартии на территории республики. Все её помещения должны быть опечатаны до особых распоряжений. …Темой № 1 продолжает оставаться чрезвычайная сессия горсовета. Вместо того, чтобы собраться один раз и осудить очевидное бездействие президиума Совета депутатов и его председателя в дни путча, «послушное большинство» втянуло горсовет в длительную парламентскую борьбу. Сессия началась 5 сентября, но и сегодня, 14-го, решение не принято… 19 сентября, под занавес чрезвычайной сессии, принято решение снять обязанности председателя горсовета с Алексея Русакова (его оставили заместителем) за то, что в переломные дни президиум горсовета и его глава продемонстрировали консервативность и неразворотливость. …Над зданием горисполкома отныне развевается российский триколор.
Год первый
Ровно через два месяца газета «Свидетель» отметит свой 30-летний юбилей.
Эти годы вместили в себя тысячи событий из жизни нашего города: горьких и радостных, забавных и досадных, глобальных и не очень, на первый взгляд, значительных. Всё это жизненное многоголосие нашло отражение на страницах «Свидетеля».
Само его название изначально, с нулевого номера, заявляло: коллектив журналистов готов свидетельствовать обо всём, что увидит, услышит, узнает. Обещая достоверность и непредвзятость в изложении полученной информации, мы заведомо предупредили читателей, что вряд ли она будет претендовать на звание истины в последней инстанции и уж тем более — поваренной книги с рецептами на все случаи жизни.
Искать истину, докапываться до сути возникших проблем «С» предполагал в содружестве со своими читателями, поэтому объявил себя свободным от партийных, религиозных, гендерных и тому подобных предпочтений. Любой, кому есть что сказать о происходящем в городе, и мог, и может высказаться в нашем еженедельнике, какой бы полемичной ни была его точка зрения. Единственное ограничение — рамки закона.
Даже очень кратко представить спектр публикаций в «Свидетеле» за минувшие 30 лет не то что в десяти, но и в нескольких десятках номеров невозможно. Но самые интересные, знаковые статьи мы в канун своего юбилея решили напомнить читателям. Это будет экскурс не столько в историю «С», сколько в историю Бердска, напоминание о ярких (пусть не всегда счастливых) страницах его бытия.
А для начала — несколько выдержек из газетных статей первого года жизни «Свидетеля». Возможно, некоторые факты вас удивят: всё-таки городская реальность сегодня совсем иная.
Новое городское СМИ — общественно-политический еженедельник «Свидетель» — было зарегистрировано 22 ноября 1990 года решением бердского горисполкома. Нулевой номер вышел 29 декабря. Регулярный выпуск осуществляется с января 1991 года.
…Главным вопросом на сессии горсовета был переход к работе в условиях рынка. Из-за противоречий между союзными и республиканскими законами городская «рыночная» программа вылилась в «некоторые меры по переходу», а горбюджет остался в стадии прогноза.
…По городу гуляет слух: водка подорожала. И новая цена народу известна: 18 рублей за пол-литра. Мы позвонили директору торга Валерию Кандикову. «Ох, уж эти слухи, — вздохнул он. — Подорожала пока не водка, а бутылка из-под неё: стоившая прежде 20 копеек, теперь она оценивается в 50».
…Иван Ногин, бердский правдолюбец, вернулся из Москвы, со съезда депутатов. «Проживал в палаточном городке возле гостиницы «Россия», — рассказал он. — Знаешь, там люди со всего Союза! Каждый со своей проблемой и бедой. Стою, значит, у гостиницы со своим плакатом — ну, на котором все наши мафиисты перечислены. Подходят двое интеллигентного вида, спрашивают: «Ты чего здесь стоишь?». Объясняю, что требую привлечь к уголовной ответственности вот этих лиц. Увезли меня — не поверишь куда: в ЦК КПСС! Там в приёмной внимательно выслушали, приняли заявление о злоупотреблениях на радиозаводе…»
…«Пусть бердчане не беспокоятся: собранные ими на субботниках 170 тысяч рублей будут использованы по назначению: на строительство детской больницы, которая встанет торцом к улице Островского, — заверил Александр Зинченко, зам. председателя горисполкома. — Хотя общая стоимость объекта — около миллиона рублей».
…Генеральный директор ПО «Вега» Иван Палагин выехал на учёбу в США. По неофициальным данным, учится Иван Никитович на свободно конвертируемую валюту вверенного ему предприятия.
…17 марта на всесоюзном референдуме каждому из нас предстоит ответить коротким «да» или «нет» на вопрос чрезвычайной важности — о Союзе СССР. В вопросе для бюллетеня говорится об «обновлённой федерации равноправных суверенных государств». Но разве такое может быть?..
…Из маленького кустарного предприятия в мощную строительную организацию за считанные годы вырос кооператив «Кристалл». Его объёмы работ приблизились к величинам, посильным только главной генподрядной организации города — тресту «Бердскпромстрой».
…Резко упали в этом году цены на автомобили. Например, «девятка», стоившая недавно 45 тыс. рублей, обесценилась до 35 тысяч.
…13 февраля на площади Горького водители городских автобусов провели забастовку. Полтора десятка машин сошли в этот день с линии. «Из-за чего бастуем? Да вы посмотрите, до чего наши дороги доведены: не чистятся, не посыпаются песком. Того и гляди, пассажиры начнут под колёса падать!»
…Запретить продажу «блатной» литературы — такое постановление принял исполком бердского горсовета. Начальнику городской «Союзпечати» объявлен выговор.
…В типографии БЭМЗа печатается брошюра «Америка, Австралия — адреса работодателей». Рекомендуем к изучению — особенно «сокращающимся» в связи с конверсией бэмзовцам.
…Почему выборы президента России намечены на 12 июня, будний день? Как стало известно нашему корреспонденту, в парламенте республики готовится законопроект, на основании которого 12 июня будет объявлен Днём независимости, по случаю годовщины провозглашения суверенитета России. И станет новым «красным» днём календаря.
…И в мае, и, скорее всего, в июне табачные изделия не будут продаваться по талонам: на этот квартал до сих пор не получены фонды. То, что удаётся наскрести торгу, идёт пенсионерам и на предприятия. В счёт фондов можно получить дорогие сигареты — по 12-15 рублей за пачку, такие на складе лежат. Но тогда при поступлении более дешёвых табачных изделий Бердск получит дырку от бублика.
…Заведующая горфинотделом посоветовала руководству ЦУМа организовать платную стоянку: «машин возле магазина полно, пора с водителей деньги брать».
…24 июля на совместном заседании профкома и администрации БЭМЗа принято «историческое» решение: с сего дня заводчанам разрешено приходить на работу в шортах.
…В пионерском лагере «Юбилейный» побывали миссионеры из США: 22 человека в возрасте от 12 до 60 лет. Они показали ребятам фильм об Иисусе, побеседовали о Боге. Каждому ребёнку подарили книжечку с 4 основными заповедями, вожатым — «Новый завет».
…Как по тревоге, собрались 24 августа возле горкома КПСС члены оперативно сформированной комиссии: и.о председателя горисполкома, начальник милиции и его заместители, депутаты горсовета. Первый секретарь горкома не приехал, хотя и обещал. Утром в адрес городских властей поступил шифровка из Москвы. А днём раньше указом президента России приостановлена деятельность компартии на территории республики. Все её помещения должны быть опечатаны до особых распоряжений.
…Темой № 1 продолжает оставаться чрезвычайная сессия горсовета. Вместо того, чтобы собраться один раз и осудить очевидное бездействие президиума Совета депутатов и его председателя в дни путча, «послушное большинство» втянуло горсовет в длительную парламентскую борьбу. Сессия началась 5 сентября, но и сегодня, 14-го, решение не принято… 19 сентября, под занавес чрезвычайной сессии, принято решение снять обязанности председателя горсовета с Алексея Русакова (его оставили заместителем) за то, что в переломные дни президиум горсовета и его глава продемонстрировали консервативность и неразворотливость.
…Над зданием горисполкома отныне развевается российский триколор.