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Попал под грузовой поезд 27-летний мужчина на станции "Новосибирск". Он умер в больнице

12:19 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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Сибиряк находился вблизи железнодорожной платформы 3317 км пикета 1 перегона Обь-Чик. Пострадавшего гражданина доставили в центральную городскую больницу города Оби с многочисленными травмами и ушибами.

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В Новосибирске 27-летний мужчина смертельно травмирован поездом

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании мужчины на железной дороге. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на мужчину, однако травмирование предотвратить не удалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 27-летний местный житель находился вблизи железнодорожной платформы 3317 км пикета 1 перегона Обь-Чик. Пострадавшего гражданина доставили в центральную городскую больницу города Оби с многочисленными травмами и ушибами. Сегодня утром мужчина скончался.

Транспортная полиция предупреждает: переход железнодорожных путей в неположенном месте может привести не только к сбою в работе поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов, а также появляться на железной дороге в состоянии алкогольного опьянения!

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СФО

насмерть поезд
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