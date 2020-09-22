Гигантский разлом после ночного землетрясения появился на трассе в Бурятии. Смотрите видео

На трассе в Бурятии после ночного землетрясения появился гигантский разлом

22 сентября в 2 часа 4 минуты по местному времени в соседней Иркутской области зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 5.5. Оно произошло в Слюдянском районе – в 15 километрах от тункинского улуса Шулута. Спустя 15 минут последовал афтершок магнитудой 2-3. По данным пресс-службы республиканского управления МЧС, жертв и разрушений нет, а все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

- Информации о пострадавших нет. Проводится обследование территорий населённых пунктов, – сообщили в спасательном ведомстве.

Сильные подземные толчки ощутили не только жители Приангарья, но и всей Бурятии. Потерявшие после этого всякий сон, тут же начали бурно обсуждать его в соцсетях.

Однако без последствий всё же не обошлось. На трассе между Иркутском и Улан-Удэ обрушился асфальт. Очевидцы запечатлели на камеру разлом и провал на дороге и рассказал, что яма стала больше, а часть дороги «сползла» в кювет. Видео опубликовал портал «ИркСиб».

- Вот это да, ребята! Сейчас всё это ещё подвинулось и теперь выглядит вот так. Трасса «Улан-Удэ – Иркутск», – прокомментировал автор ролика.

Это место сейчас огорожено бетонными блоками. Фуры объезжают его по одной полосе. В Управлении ГИБДД по Иркутской области «ИркСиб» пояснили, что провал находится на территории Бурятии. Блоки там стоят давно, потому что дорога начала разрушаться.