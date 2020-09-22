Лунный календарь для ухода за комнатными растениями в октябре 2020 года

Полный график ухода за домашними растениями и цветами в самый разгар осени 2020 года.
Как ухаживать за цветами по лунному календарю в октябре 2020 года.
1 октября 2020 - растущая Луна в Овне. Из-за повышенной чувствительности растений пересадка в этот день не рекомендуется.
3 октября 2020 - убывающая Луна в Овне. Продолжайте наводить порядки в инвентаре и местах выращивания растений.
4 октября 2020 - убывающая Луна в Тельце. Благоприятный период для пересадки клубневых и луковичных растений.
5 октября 2020 - убывающая Луна в Тельце. Сегодня возможны пересадка, перевалка и полив.
6 октября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Пересадка будет удачной исключительно для вьющихся растений.
7 октября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Возможна обработка растений против вредителей. Приветствуются как натуральные, так и химические средства.
8 октября 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Неблагоприятный день для ухода за растениями.
9 октября 2020 - убывающая Луна в Раке. В этот день следует провести работы с почвой (рыхление, подкормка, пр.). Также благоприятный период для пересадки клубневых и луковичных.
11 октября 2020 - убывающая Луна во Льве. Пересадка, полив и подкормка строго запрещены.
12 октября 2020 - убывающая Луна во Льве. Благоприятный день для борьбы с болезнями и вредителями.
13 октября 2020 - убывающая Луна в Деве. Возможна пересадка комнатных цветов. Особое внимание стоит уделить тем, что не имеют запаха.
14 октября 2020 - убывающая Луна в Деве. Сегодня можно пересаживать, высаживать и пикировать все виды растений.
15 октября 2020 - убывающая Луна в Весах. Хороший день для пересадки, укоренения и разведения клубневых для размножения.
16 октября 2020 - Новолуние в Весах. Сегодня возможны лишь уборка и профилактические работы.
17 октября 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для пересадки.
19 октября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Пересадку следует отложить из-за повышенной чувствительности растений к механическим повреждениям.
20 октября 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для высадки луковичных на зелень.
21 октября 2020 - растущая Луна в Козероге. Возможна пересадка цветов.
22 октября 2020 - растущая Луна в Козероге. Можно смело пересаживать комнатные растения.
23 октября 2020 - растущая Луна в Козероге. Пересадка возможна лишь в случаях крайней необходимости.
24 октября 2020 - растущая Луна в Водолее. Из всех работ сегодня стоит провести лишь профилактическую борьбу с болезнями и вредителями.
25 октября 2020 - растущая Луна в Водолее. Сегодня возможна уборка (в том числе сухих листьев, веток и цветов) и борьба с вредителями.
27 октября 2020 - растущая Луна в Рыбах. Хороший день для пересадки растений, водных процедур и внесения удобрений.
28 октября 2020 - растущая Луна в Овне. Неблагоприятный день для пересадки.
29 октября 2020 - растущая Луна в Овне. В этот день следует заняться обработкой растений от болезней и вредителей.
30 октября 2020 - растущая Луна в Овне. Профилактические процедуры и уборка инвентаря.
31 октября 2020 - Полнолуние в Тельце. Пересадка не будет иметь негативных последствий, но в целом нежелательна.
Источник: ivona.bigmir.net