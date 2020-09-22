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Гостить год по спецвизе разрешат иностранным родственникам россиян

16:45 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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Изменения в законодательстве будут распространяться на самых близких родственников – это супруги, родители, дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, а также усыновители и усыновленные.

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В Думу внесен законопроект о годовых визах для иностранных родственников россиян

Заграничные родственники россиян смогут оформить годовые многократные частные визы, соответствующий законопроект внесен правительством РФ в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Изменения в законодательстве будут распространяться на самых близких родственников – это супруги, родители, дети, братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, а также усыновители и усыновленные.

Для таких иностранцев срок действия частной визы будет увеличен до 1 года, и при этом на них не будет распространяться ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания в РФ не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Чтобы получить такую визу, необходимо будет заявление от гражданина РФ о въезде его иностранных родственников на территорию страны.

Ранее об этом нововведении сообщил во время заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами, и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться", – пояснил глава правительства.

виза гражданство мигрант
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