Трубопроводные отводы: особенности и разновидности

При прокладке трубопровода довольно часто необходимо изменить направления потока. Как-раз для этих целей специалисты и используют отводы. Заказать необходимое оборудование можно по ссылке.
Отводы и их особенности
Отводы – специальное оборудование, предназначенное для перенаправления трубопроводной системы. Представляет собой изделие из стали, имеющее два отрезка стальной трубы и непосредственно отвод. На рынке сейчас представлено два типа отводов:
- Крутоизогнутые. Представляют собой цельную изогнутую трубу.
- Сварные. Такая конструкция представляет собой изделие, состоящее из двух частей стальной трубы, соединенных между собой с помощью сварки. Используется для изготовления отводов с большим углом изгиба.
Обычно для подземных канальных трубопроводных систем используют отводы из полиуретана. Такой материал используют благодаря тому, что он менее всего подвержен коррозии и при этом отличается низким коэффициентом теплопроводности. Кроме того, использование ППУ-отводов на внешних участках не требует дополнительной защиты, так как материал достаточно устойчив к ультрафиолетовому воздействию.
За последнее время в такие изделия стали устанавливать датчики. Именно они позволяют определить возможные неполадки в системе, предотвратив возникновение аварийной ситуации на участке.
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