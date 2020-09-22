Трубопроводные отводы: особенности и разновидности

Трубопроводная система, помимо основных элементов, также включает в себя и второстепенные, необходимые для полноценной работы всего оборудования.

При прокладке трубопровода довольно часто необходимо изменить направления потока. Как-раз для этих целей специалисты и используют отводы. Заказать необходимое оборудование можно по ссылке.

Отводы и их особенности

Отводы – специальное оборудование, предназначенное для перенаправления трубопроводной системы. Представляет собой изделие из стали, имеющее два отрезка стальной трубы и непосредственно отвод. На рынке сейчас представлено два типа отводов:

Крутоизогнутые. Представляют собой цельную изогнутую трубу. Сварные. Такая конструкция представляет собой изделие, состоящее из двух частей стальной трубы, соединенных между собой с помощью сварки. Используется для изготовления отводов с большим углом изгиба.

Обычно для подземных канальных трубопроводных систем используют отводы из полиуретана. Такой материал используют благодаря тому, что он менее всего подвержен коррозии и при этом отличается низким коэффициентом теплопроводности. Кроме того, использование ППУ-отводов на внешних участках не требует дополнительной защиты, так как материал достаточно устойчив к ультрафиолетовому воздействию.

За последнее время в такие изделия стали устанавливать датчики. Именно они позволяют определить возможные неполадки в системе, предотвратив возникновение аварийной ситуации на участке.

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