22.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Трубопроводные отводы: особенности и разновидности

16:24 22.09.2020
0

Трубопроводная система, помимо основных элементов, также включает в себя и второстепенные, необходимые для полноценной работы всего оборудования.

При прокладке трубопровода довольно часто необходимо изменить направления потока. Как-раз для этих целей специалисты и используют отводы. Заказать необходимое оборудование можно по ссылке.

Отводы и их особенности

Отводы – специальное оборудование, предназначенное для перенаправления трубопроводной системы. Представляет собой изделие из стали, имеющее два отрезка стальной трубы и непосредственно отвод. На рынке сейчас представлено два типа отводов:

  1. Крутоизогнутые. Представляют собой цельную изогнутую трубу.
  2. Сварные. Такая конструкция представляет собой изделие, состоящее из двух частей стальной трубы, соединенных между собой с помощью сварки. Используется для изготовления отводов с большим углом изгиба.

Обычно для подземных канальных трубопроводных систем используют отводы из полиуретана. Такой материал используют благодаря тому, что он менее всего подвержен коррозии и при этом отличается низким коэффициентом теплопроводности. Кроме того, использование ППУ-отводов на внешних участках не требует дополнительной защиты, так как материал достаточно устойчив к ультрафиолетовому воздействию.

За последнее время в такие изделия стали устанавливать датчики. Именно они позволяют определить возможные неполадки в системе, предотвратив возникновение аварийной ситуации на участке.

Где купить изделие

ООО «Полимеризоляция» - это опытная компания, работающая на рынке уже больше 20-ти лет. Основное направление работы – изготовление и продажа теплогидроизоляции на основе полиуретана и минеральной ваты. Готовая продукция используется в энергетическом оборудовании нефтегазовых предприятий, строительных компаниях и др. организаций в России и странах ближнего зарубежья.

Основное преимуществам компании - высокое качество товаров. Контроль на каждом этапе производства, использование только проверенного сырья, соответствие всем нормам – все это позволяет изготавливать продукцию только высокого качества.

 

трубопровод
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГде купить и кто выпишет рецепт на лекарство от коронавируса "Арепливир" в Бердске
16:54 22-09-2020
Где купить и кто выпишет рецепт на лекарство от коронавируса
Гостить год по спецвизе разрешат иностранным родственникам россиян
16:45 22-09-2020
Гостить год по спецвизе разрешат иностранным родственникам россиян
Лунный календарь для ухода за комнатными растениями в октябре 2020 года
16:44 22-09-2020
Лунный календарь для ухода за комнатными растениями в октябре 2020 года
Кредиты в Нидерландах в период Covid-19: реакция властей
16:39 22-09-2020
Кредиты в Нидерландах в период Covid-19: реакция властей
Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Янниса Тимму
16:39 22-09-2020
Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Янниса Тимму
Стильный женский ремень — модный аксессуар 2020 года
16:39 22-09-2020
Стильный женский ремень — модный аксессуар 2020 года
Отставку принял Путин губернатора Белгородской области Евгения Савченко
16:38 22-09-2020
Отставку принял Путин губернатора Белгородской области Евгения Савченко
Как купить медицинское оборудование
16:38 22-09-2020
Как купить медицинское оборудование
Преимущества займов онлайн
16:36 22-09-2020
Преимущества займов онлайн
Андрей Владимирович Скоч
16:36 22-09-2020
Андрей Владимирович Скоч