Особенности строительства деревянных домов: преимущества материала

В строительстве различных сооружений часто используют не только кирпич, но и дерево.

Последний материал пользуется особенным спросом при строительстве дачных домов или бань. Заказать профессиональное строительство деревянного дома можно на сайте: www.okeandom.ru.

Основные характеристики материала

Дерево – популярный строительный материал, использующийся довольно часто при строительстве различных сооружений. Основное преимущество использования такого материала при строительстве дачного дома – существенная экономия средств.

В первую очередь нужно понимать, что в отличие от кирпича и других камней, дерево значительно ниже в цене. Кроме того, так как деревянные конструкции обычно значительно легче по весу, для их строительства не нужно использовать внушительный фундамент. Сам материал не очень привередлив к грунту, поэтому его устанавливают даже на болотистой почве.

Еще одно преимущество такого материала – его экологичность. Дерево – природный материал, не имеющий в своем составе химических веществ. Жители таких домов часто отличаются хорошим самочувствием. Однако, для улучшения свойств древесины производители часто обрабатывают материал специальными химическими средствами. Несмотря на их использование, древесина продолжает быть экологически безопасной.

К весомым достоинствам деревянных домов также относят экономию на их отоплении. В зимний период, возвращаясь в кирпичный дом, необходимо долго его прогревать или не выключать отопление, что сказывается на счетах за коммунальные услуги. С деревянным домом все намного проще, ведь на его полный прогрев потребуется всего несколько часов.

Однако, даже у деревянных сооружений есть один весомый недостаток – определенное время для усадки. Обычно минимальное время для этого процесса составляет не менее 3-х месяцев и может продолжаться в течение 3-х лет.

Кроме того, некоторые жители предпочитают кирпичные дома, вместо деревянных, считая последние достаточно пожароопасные. На самом деле, это уже неактуальная информация, ведь использование при строительстве специальных материалов для обработки дерева, позволяет сделать конструкцию пожароустойчивой.