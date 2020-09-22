Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Янниса Тимму

"Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало". - написала Анна в поддержку всем одиноким матерям.

О свадьбе певицы и спортсмена знали только близкие люди

В тайне от публики красивая звездная пара Янниса Тиммы и Анны Седоковой сыграли свадьбу. На торжестве были только самые близкие. Пара не закатывала помпезный и шикарный праздник, как принято у звезд. Все прошло скромно и по семейному.

У Анны и Янниса это не первая свадьба. Баскетболист уже был в браке на протяжении 9 лет, первая жена подарила ему сына. У певицы это 4 брак, от первых трех замужеств есть 3 ребенка.

На своей странице в Instagram Анна написала большой пост в поддержку одиноким мамочкам, которые остались с детьми на руках. Звезда призывает никогда не отчаиваться и верить в лучшее:

Девочки и дети или из серии «Ты никому не будет нужна со своими детьми»...

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Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала , что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе.

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После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров . Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня ... Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя ...

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Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно о этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не злости и зависти.

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На фото лишь половина наших детей, их в два раза больше . И я благодарна моему самому мудрому и сильному мужу @janis.timma за то , что не сдался и каждый день является примером во всем для многих из нас и особенно для меня . Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда !!! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало ❤️