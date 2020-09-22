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Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Янниса Тимму

16:39 22.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CFWgvpoAe73/
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"Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало". - написала Анна в поддержку всем одиноким матерям.

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О свадьбе певицы и спортсмена знали только близкие люди
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Янниса ТиммуСогнул колени до уровня друга в 168 см и почувствовал себя жертвой охотника почти 2-метровый житель БердскаЕщё 215 новостей

В тайне от публики красивая звездная пара Янниса Тиммы и Анны Седоковой сыграли свадьбу. На торжестве были только самые близкие. Пара не закатывала помпезный и шикарный праздник, как принято у звезд. Все прошло скромно и по семейному.

У Анны и Янниса это не первая свадьба. Баскетболист уже был в браке на протяжении 9 лет, первая жена подарила ему сына. У певицы это 4 брак, от первых трех замужеств есть 3 ребенка.

На своей странице в Instagram Анна написала большой пост в поддержку одиноким мамочкам, которые остались с детьми на руках. Звезда призывает никогда не отчаиваться и верить в лучшее:

Девочки и дети или из серии «Ты никому не будет нужна со своими детьми»...

Сейчас будет важный пост для тех, кому это важно и нужно. В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала , что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе.

После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров . Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня ... Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя ...

Этот пост не о разводах и свадьбах. Этот пост именно о этой самой вере в себя! Этот пост о доброте и большом сердце с которым как мужчина, так и женщина принимает детей, не различая их по группе крови. Любовь не знает границ, любовь не злости и зависти.

Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда.

На фото лишь половина наших детей, их в два раза больше . И я благодарна моему самому мудрому и сильному мужу @janis.timma за то , что не сдался и каждый день является примером во всем для многих из нас и особенно для меня .

Ищите любовь, стремитесь к добру и доверяйтесь своему сердцу и инстинктам. И никогда !!! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало ❤️

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Mr. & Mrs. Timma ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

баскетболист жизнь замужество любовь певица свадьба сила Анна Седокова Яннис Тимм
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