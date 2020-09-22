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Эффективное программное обеспечение для франшиз Poster

16:31 22.09.2020
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На современном рынке довольно распространена услуга франчайзинга.

Франшиза – это вид коммерческого взаимодействия между субъектами, когда одна сторона передает право на пользование своей маркой другой стороне. Таким образом первая сторона дает возможность использовать собственную бизнес-модель, но за определенную плату. Найти специальные системы управления для франшиз можно на сайте: https://joinposter.com/franchise.

Программное обеспечение для управления

Для того чтобы настроить эффективную работу всех франшиз, владельцы часто используют специальное ПО. Poster – это система учета франшиз и сетевых заведений. С помощью этого программного обеспечения, руководители могут автоматизировать работу франчайзи, получив доступ к данным о продажах и закупках.

Программное обеспечение Poster предлагает следующий функционал:

  1. Обучение франчайзи и сотрудников. С помощью этой программы, личный менеджер всегда будет на связи, что позволит проконтролировать и ускорить процесс запуска.
  2. Быстрый запуск. Франчайзи получает доступ ко всем базам клиентов, а также готовое меню и уже настроенное оборудование для комфортного ведения дела.
  3. Синхронизация меню. Владелец сможет создать свое эффективное меню, с помощью которого франчайзи сможет оформить прибыльную роботу.
  4. Статистика закупок и продаж. Такое наглядное пособие позволяет франчайзи быстро определить нерентабельный товар и отказаться от него. С помощью этой особенности, можно будет значительно сократить возможные потери финансовых средств, настроив работу максимально эффективно.

К основным преимуществам использования автоматизированных систем Poster в работе относят:

  1. Взаимодействие между разными точками франчайзи. Благодаря этому, все основные места работы франшизы будут доступны в одной программе.
  2. Быстрая настройка. Наличие эффективного меню работы, позволяет любому новому франчайзи быстро настроить комфортную работу.
  3. Контроль всех параметров на любом устройстве. Программа поддерживает работу как на ноутбуках и ПК, так и на смартфонах с разными операционными системами.
франчайзинг
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