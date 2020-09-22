Эффективное программное обеспечение для франшиз Poster

Франшиза – это вид коммерческого взаимодействия между субъектами, когда одна сторона передает право на пользование своей маркой другой стороне. Таким образом первая сторона дает возможность использовать собственную бизнес-модель, но за определенную плату. Найти специальные системы управления для франшиз можно на сайте: https://joinposter.com/franchise.

Программное обеспечение для управления

Для того чтобы настроить эффективную работу всех франшиз, владельцы часто используют специальное ПО. Poster – это система учета франшиз и сетевых заведений. С помощью этого программного обеспечения, руководители могут автоматизировать работу франчайзи, получив доступ к данным о продажах и закупках.

Программное обеспечение Poster предлагает следующий функционал:

Обучение франчайзи и сотрудников. С помощью этой программы, личный менеджер всегда будет на связи, что позволит проконтролировать и ускорить процесс запуска. Быстрый запуск. Франчайзи получает доступ ко всем базам клиентов, а также готовое меню и уже настроенное оборудование для комфортного ведения дела. Синхронизация меню. Владелец сможет создать свое эффективное меню, с помощью которого франчайзи сможет оформить прибыльную роботу. Статистика закупок и продаж. Такое наглядное пособие позволяет франчайзи быстро определить нерентабельный товар и отказаться от него. С помощью этой особенности, можно будет значительно сократить возможные потери финансовых средств, настроив работу максимально эффективно.

К основным преимуществам использования автоматизированных систем Poster в работе относят: