УЗИ. Информация для пациентов

Поэтому неудивительно, что этот метод настолько востребован в современной медицине.

Немного истории

Теперь, например, сделать УЗИ органов малого таза можно быстро и легко. Но так было не всегда.

Впервые ультразвук был открыт в природе итальянцем Л. Спалланцани в конце XVIII века. При проведении опытов над летучими мышами он заметил, что эти животные теряли ориентировку, если им затыкали уши. Так стало ясно, что существуют невидимые лучи, получившие название ультразвуковых волн.

В начале 1940-х годов немецкие ученые сделали попытку использовать эти волны, чтобы диагностировать опухоль мозга у человека. Не прошло и 10 лет, как был создан первый медицинский ультразвуковой прибор. Со временем эти аппараты усовершенствовались и стали применяться для оценки состояния многих органов и систем организма.

Плюсы и минусы диагностики

Такой метод диагностики имеет немало преимуществ:

Широкая область применения. Исследование необходимо при диагностировании многих болезней.

Возможность применять неоднократно в течение нескольких недель или месяцев. Если есть необходимость, то УЗИ можно делать даже пару раз в день.

Отсутствие негативного влияния на организм человека.

Относительная дешевизна в сравнении с другими методами.

Кратковременность исследования.

Получение важной информации в реальном времени.

Компактность и мобильность. С помощью портативных УЗИ-сканеров при острой необходимости можно провести исследование даже на дому или в машине скорой помощи.

УЗИ часто назначают беременным и маленьким детям, так как другие методы, в отличие от него, могут нанести им вред.

Есть и минусы, но они незначительны:

Ограничение четкости площадью датчика.

Низкое разрешение в сравнении с МРТ и КТГ.

Необходимость подготовки при исследованиях некоторых органов.

Так как внутренняя среда организма неоднородная, во время обследования часто возникают разные помехи, которые затрудняют диагностику. Но для первоклассного специалиста это не является серьезной преградой. Качество исследования во многом зависит от квалификации врача и типа оборудования.

Подготовка

Перед УЗИ сердца, сосудов и щитовидки не нужно специально готовиться. Обследование можно пройти в любое время.

Если же требуется сделать УЗИ органов брюшной полости, нужно воздерживаться от пищи в течение 7–8 часов. Так как скопление газов является помехой для ультразвуковых волн, из меню на несколько суток имеет смысл убрать молоко, ржаной хлеб, фасоль, бобы, горох, сырые овощи и другие продукты, вызывающие метеоризм. Также запрещается курить и жевать жвачки. Такие действия приводят к сокращению желчного пузыря и искажению результатов.

Если нужно сделать исследование мочевого пузыря, матки, предстательной железы, врачи рекомендуют воздержаться от мочеиспускания в течение 3 часов. Также хорошо выпить около 2 стаканов воды за час до процедуры.

Для лучшей информативности обследование молочных желез проводится на 6–10-й день менструального цикла. Невыполнение указанных требований снижает точность исследования.

Этапы обследования

УЗИ не доставляет никакого дискомфорта, поэтому бояться этой процедуры не надо. Что происходит в кабинете:

Медицинский работник приглашает в кабинет и предлагает лечь на кушетку, предварительно попросив освободить от одежду обследуемую часть тела. Затем врач наносит на эту область гель, улучшающий проводимость ультразвуковых волн. После этого специалист водит датчиком по коже, прижимая его в разных местах.

Изображение видно на мониторе у врача. Также в большинстве случаев пациент может наблюдать за ходом исследования на специальном экране, расположенном перед ним.

Результаты, как правило, интерпретирует лечащий врач.