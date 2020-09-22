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Угрозы преступности , почему люди обращаются к частным охранным организациям

16:35 22.09.2020
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Госдепартамент США оценил Москву как критически опасное место по количеству совершения преступлений.

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Гости Москвы должны проявлять такую ​​же осторожность, как и при посещении других крупных городов региона, поскольку ни один район города не застрахован от преступности. Преступления против туристов действительно происходят на популярных туристических объектах и ​​в общественном транспорте. Будьте осторожны и внимательно относитесь к своему окружению. Соблюдайте осторожность в непосредственной близости от большого скопления людей. Не оставляйте сумки без присмотра. Российские власти не всегда готовы расследовать преступления беспристрастно и тщательно. Жители России боятся за свое личное имущество и за свои жизни , у многих из граждан есть желание приобрести дачу или же целый коттедж за городом, однако они не совершают это действие из-за высокой вероятности взлома и кражи личных вещей с территории участка. Проблему могут решить специальные подразделения, основная цель которых - охрана коттеджей и дач.

Согласно недавно опубликованной статистике преступности, количество зарегистрированных преступлений в Москве в 2019 году снизилось на 1%. Однако количество убийств, покушений на убийство и серьезных преступлений увеличилось более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом. Незначительные правонарушения, наиболее часто регистрируемые виды преступлений, в 2019 году несколько снизились.

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В 2019 году телефонные угрозы взорвать общественные места продолжали доставлять неудобства в Москве, что привело к эвакуации более миллиона человек из разных мест по всему городу. Звонившие в основном предназначались для правительственных зданий, аэропортов, отелей, торговых центров, вокзалов, школ и развлекательных заведений, не обращая внимания на сбои, которые они вызвали для бизнеса и жителей, именно поэтому, даже юридические лица прибегают к помощи частных охранных подразделений, таких как: www.legis-s.ru/services/pultovaya-okhrana/. Хотя телефонные угрозы взрыва кажутся скорее неприятностью, чем угрозой, местные власти должны рассматривать каждое событие как реальную угрозу и должны проверять, а часто и эвакуировать объект, на который намечено нападение.

Никогда не оставляйте напиток без присмотра в баре или клубе. Алкоголь был важным фактором преступной деятельности, о которой сообщали иностранные посетители.

Немедленно сообщайте о краже кредитной карты или карты банкомата в компанию-эмитент кредитной карты или банк-эмитент. Избегайте ношения больших сумм наличных денег.

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