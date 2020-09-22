Андрей Владимирович Скоч

Андрей Владимирович Cкоч является человеком, который активно занимается благотворительными проектами. По образованию является психологом и педагогом. Занимался также бизнесом, что позволило улучшить материальное положение. Теперь в его владении имеется целый холдинг «Металлоинвест». Затем стал политиком, переоформив имущество на отца.

Участвовал в разработке и создании законов. Например, о дачных проблемах, обучении в РФ, в результате чего учителя получили надбавку за работу в подготовке учащихся к сдаче государственных экзаменов. Также Скоч голосовал за поправки в закон, при котором лицам, незаконно торгующим спиртными напитками, ужесточают наказание. Имеет всевозможные государственные награды за свою деятельность.

Андрей Скоч создал собственную организацию, направленную на оздоровление подрастающего поколения и разработку общественно важных проектов. Организация помогает медицинской отрасли – закупает современное оборудование для диагностики и лечения. Также фонд участвовал в возведении поликлиник в селах. Активно участвует в восстановлении памятников, посвященных военным действиям, а также захоронений воинов.