Стильный женский ремень — модный аксессуар 2020 года

Женский образ — как ремень подчеркнет ваш стиль

В этом смысле ремень — уникальный аксессуар. Вы можете выбрать обычные базовые вещи, а различные ремни придадут вашему образу оттенки. Тонкий классический ремень подчеркнет деловой стиль, а яркий ковбойский добавит дерзости. Магазин женских ремней LeatherBeltsOnline рассказывает о том, как выбрать ремень, который идеально впишется в ваш образ.

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Вряд ли найдется женщина, в гардеробе которой будет всего один пояс. Женская мода не так консервативна как мужская. К тому же в ней нет жестких рамок, например, что пояс непременно должен совпадать по цвету с обувью. И это дает простор для фантазии и экспериментов. Вы можете выбрать универсальный кожаный ремень черного цвета, яркий пояс с необычной текстурой или даже эксцентричную модель с массивной пряжкой. Поэтому важно, чтобы в вашем арсенале было несколько вариантов. Вы сможете каждый раз вносить в образ что-то новое, комбинируя их с разной одеждой.

Какая модель?

Мода переменчива, но есть вещи, которые всегда уместны. К ним относится классический черный ремень из кожи. Он подходит к любой одежде и никогда не теряет актуальности. Он, как и маленькой черное платье, обязательно должен быть в вашем гардеробе, особенно если вы часто выбираете деловой стиль. Такой пояс идеален для делового костюма и отлично подчеркнет талию, если вы решите надеть свободное офисное платье. Если же вам ближе casual, то стоит обратить внимание на текстильные ремни . Они выглядят менее строго, чем кожаные и потому хорошо сочетаются с джинсами, льняными брюками и легкими платьями. А для любительниц произвести вау-эффект у нас найдутся ремни с экзотическими принтами, которые сейчас на пике популярности. Такой вариант станет завершающим штрихом вечернего образа. Особенно эффектно такие ремни выглядят, если их подчеркнуть сумкой или туфлями гармоничного цвета и текстуры. Впрочем, как мы уже говорили, женская мода демократична, так что вы неограниченны в выборе сочетаний. Важно лишь обращать внимание на то, чтобы ремень вписывался в ваш образ в целом.

Вот основные модели ремней, которые стоит иметь в гардеробе:

● Классика: черный кожаный ремешок средней ширины;

● Тонкий пояс: для романтических образов;

● Широкий пояс: для смелых образов с платьями, брюками и даже верхней одеждой;

● Яркий пояс с украшениями или необычной текстурой: важный штрих, который оттенит вечерний look.

Размер

Требования к женским ремням менее жесткие, чем к мужским. Модельеры каждый год создают все больше вариаций: удлиненные ремни-ленты, цепи, пояса с массивными бляхами, в ковбойском стиле. Поэтому при выборе размера вам стоит учитывать лишь свой комфорт. Вы можете носить пояс на бедрах или выше талии и выбирать длину, отталкиваясь от этого. Очень эффектно смотрятся, например, пояса-ленты, которые обвивают талию. Такой декоративный элемент добавит вашему виду утонченности. Если же вы предпочитаете классические модели, то размер выбрать совсем просто. Для этого вам нужно измерить объем талии и прибавить к нему несколько сантиметров. Впрочем, даже если вы возьмете пояс больше нужного, его будет легко укоротить.

Цвет

Здесь тоже никаких ограничений. Каждый год появляется все больше ярких оттенков, которые сменяют друг друга. Например, в 2020 году институт цвета Pantone назвал цветом года классический синий (Classic Blue). Этот цвет и его оттенки оказались на пике популярности. По словам представителей института, этот цвет ассоциируется с вечностью и надежностью, он напоминает о вечернем небе в сумерках. Рука об руку с ним идут цвета «Прованс» и «Голубой кашемир». В целом в 2020 году в тренде все натуральные цвета: коралловый, зеленый жасмин, медовый. Все, что ассоциируется с естественностью, надежностью и спокойствием. Такие цвета хорошо комбинируются между собой, так что их легко вписать в базовый гардероб.

Впрочем, яркие цвета тоже никуда не уходят с подиумов. Хотя в этом сезоне больше внимания уделяется необычным текстурам и материалам. Металлический декор на поясе, текстурированная кожа или замша станут ярким акцентом в вашем образе. Актуальны и анималистичные принты, а также растительные мотивы.

Тип фигуры

При выборе ремня стоит учитывать ваш тип фигуры. Не забывайте о том, что ремень всегда притягивает взгляд, он способен подчеркнуть достоинства и выделить недостатки. Девушкам с тонкой талией стоит выбирать более широкие и броские модели, они подчеркнут соблазнительные изгибы фигуры. В противном случае выбор стоит сделать в пользу неброских тонких поясов, они сделают силуэт более женственным, не привлекая внимания к проблемным местам.

Ремень способен и зрительно вытянуть фигуру, для этого стоит выбрать тонкую модель. Но при этом важно, где именно вы носите пояс. Например, если вы носите джинсы с завышенной талией, то пояс зрительно подчеркнет длину ног. И наоборот, если талия занижена, то ноги визуально будут казаться короче.

Какая пряжка?

Пряжка — важная часть пояса. Именно она оказывается в центре внимания, поэтому к ее выбору стоит подойти тщательно. Принято считать, что материал пряжки должен совпадать по цвету с остальными металлическими аксессуарами. Чаще всего пряжки делают сдержанного серебристого или медного цвета, но бывают и исключения.

Есть несколько видов пряжек:

● Классическая пряжка-рамка: именно ее мы видим на большинстве поясов. Такие пряжки могут быть разного цвета, но конструкция всегда одна, это прямоугольная рамка с язычком, который вставляется в отверстия на ремне. Этот вид универсален, он вписывается в любой образ;

● Автоматическая пряжка: эта конструкция более сложная. На ремнях с такими пряжками нет отверстий, зато на обратной стороне есть специальная полоска с фиксирующими зубчиками. Вы продеваете конец ремня в пряжку, затягиваете на нужной ширине, а если хотите ослабить ремень, то просто отводите в сторону специальный рычаг. Такие пряжки подходят для делового стиля, хотя бывают и исключения;

● Пряжка с кольцами: в этом случае конструкция состоит из двух металлических колец, в которые продевается ремень. В таких ремнях тоже чаще всего нет отверстий, а если есть, то они носят декоративный характер. Пряжка с кольцами хороша надежностью своей конструкции и необычным видом. Такие пояса отлично впишутся в образ с платьем или легким пиджаком;

● Пряжка с бляхой: один из самых необычных вариантов. Такие пояса часто напоминают ковбойские. Обычно это массивные модели, а на поверхности бляхи нанесен рисунок. Сама бляха имеет с обратной стороны гвоздик, который вставляется в отверстия на ремне. Такие модели отлично комбинируются с джинсами. Только не стоит забывать, что массивная бляха неизбежно будет привлекать к себе внимание, если вы сделали выбор в ее пользу, то не стоит перегружать образ другими массивными аксессуарами.

С чем носить?

Ремень — универсальный элемент гардероба, он впишется в любой лук, от офисного до вечернего. Вот лишь некоторые варианты сочетаний:

● С джинсами: любые варианты ремней;

● С платьями: тонкие или широкие классические пояса, которые подчеркнут талию;

● С пиджаками: широкие пояса с интересной фактурой;

● С брюками: классические модели;

● С верхней одеждой: широкие ремни, которые подчеркивают линию талии.

В идеале стоит иметь в гардеробе несколько ремней на разные случаи. Отличный вариант — двухсторонние ремни или ремни со съемной пряжкой. Такие ремни более универсальны, вы можете менять стороны или пряжки, получая каждый раз новый вид.