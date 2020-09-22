Раскручивает активно дело Навального» Запад, заявил Нарышкин

Глава СВР отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из "Северного потока - 2"

В СВР объяснили важность закрытия "Северного потока — 2" для США

Закрытие "Северного потока-2" крайне важно для Вашингтона, чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа в Европу, заявил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Усилия по блокированию данного маршрута под видом "наказания России за Навального" представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа. Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу", - сказал он.

Глава СВР отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из "Северного потока - 2", заявления госсекретаря Майка Помпео о включении газопровода в новую редакцию закона "О противодействии противникам Америки через санкции", угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.

Источник: РИА Новости