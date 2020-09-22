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Приостановил выплату пенсий ПФР? Разъяснил Пенсионный фонд

18:17 22.09.2020 Фото: Википедии
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Ранее сообщалось, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Информация о приостановке выплаты пенсии, если пенсионер в течении полугода не снимает средства с карты, не соответствует действительности, сообщили в Пенсионном фонде России.

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит", - говорится в сообщении.

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