Приостановил выплату пенсий ПФР? Разъяснил Пенсионный фонд

Ранее сообщалось, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Информация о приостановке выплаты пенсии, если пенсионер в течении полугода не снимает средства с карты, не соответствует действительности, сообщили в Пенсионном фонде России.

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.

"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит", - говорится в сообщении.