Кремль об отравленной одежде Навального: "При всем уважении к пациенту, это не наш профиль"

Песков: Кремль не комментирует просьбу Навального вернуть одежду, в которой он был 20 августа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать требование Алексея Навального вернуть ему одежду, в которой он находился, когда впал в кому.

"При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся, это не наш профиль", - заявил представитель Кремля в беседе с журналистами во вторник.

Комментируя реплику о том, что одежда может содержать улики относительно инцидента с предполагаемым отравлением Навального, Песков напомнил, что "сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств и улик". "Мы не знаем, что еще они увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли, то, в чем испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать", - добавил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что российские правоохранительные органы следят за сроками проведения доследственной проверки вокруг инцидента с Навальным. "Они действуют в строгом соответствии с законом РФ. Они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были увезены", - сказал Песков. По его словам, в этой ситуации "надо понять, сознательно ли пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит".

"Мы по-прежнему испытываем проблемы с получением информации от наших визави из Германии. Есть определенные проблемы с получением данных, и они затрудняют все следственные действия", - констатировал представитель Кремля.

В пресс-службе омского минздрава ранее сообщили, что одежда Навального, в которой он 20 августа в бессознательном состоянии был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №1 Омска, была изъята следственными органами. В понедельник Навальный на своем сайте опубликовал заявление, в котором потребовал вернуть одежду, в которой он был в момент инцидента.