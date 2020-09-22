За смертельное ДТП с погибшей россиянкой на острове Крит на 2 года в колонию-поселение отправил сбежавшего нарушителя суд Новосибирска

Авария произошла в 2018 году, но только в 2019-м подозреваемого удалось задержать в московском аэропорту. Суд доказал, что он нарушил греческие ПДД. А наказание понесет по УК РФ.

Возмездие наступило через 2 года после преступления

В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу по факту гибели гражданки России в результате ДТП на острове Крит Греческой Республики. Об этом вечером 22 сентября сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему молодому человеку, совершившему дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на острове Крит, в результате которого погибла 37-летняя гражданка России. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 8 сентября 2018 года в дневное время суток на 11-м километре окружной дороги из Ретимно в Спили острова Крит автомобиль «PEUGEOT 107» под управлением обвиняемого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «PEUGEOT 307», который двигался в противоположном направлении. В результате столкновения, пострадали две пассажирки автомобиля «PEUGEOT 107», одна из которых погибла от полученных повреждений в медицинском учреждении.

Следствием установлено, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение обвиняемым требований п. 1 ст. 7, п. 4 ст. 10, п. 1 ст. 13 «Конвенции о дорожном движении» от 08.11.1968 (с изм. 23.09.2014), п. 1 ст. 12, п. 4 ст. 16 Закона 2696/1999 «Кодекса правил дорожного движения Греческой Республики».

Водитель автомобиля осуществляя движение по сухому асфальтированному покрытию в дневное время суток, при достаточной видимости, на технически исправном транспортном средстве, грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, он выбрал небезопасную для движения скорость, потерял контроль над управлением транспортным средством, осуществил выезд на полосу для движения транспорта во встречном направлении и допустил столкновение со встречным автомобилем.

После совершения ДТП обвиняемый покинул остров Крит и местонахождение его было не установлено, он был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2019 года виновник ДТП следовал транзитом через аэропорт города Москвы, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Молодой человек совершил преступление вне пределов Российской Федерации в отношении гражданки Российской Федерации, он не был осужден в иностранном государстве за данное преступление, поэтому в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 12 УК РФ, на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении и 2 лет лишения права на управление транспортным средством.