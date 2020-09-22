Сухпайки раздаст 14 000 стариков сеть магазинов "Магнит" в Новосибирской области

Акция приурочена к Дню пожилого человека. Власть региона ищет в условиях ограничений из-за коронавируса партнеров для поддержки населения. В наборах крупы, консервы, сладости и другие продукты.

Бесплатные продуктовые наборы вручат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Декады пожилых людей

В преддверии Декады пожилых людей министерство труда и социального развития Новосибирской области совместно с партнером – сетью магазинов «Магнит» – инициировали проведение благотворительной акции, в ходе которой ветеранам Великой Отечественной войны доставят бесплатные продуктовые наборы.

«Сегодня при поддержке волонтерского корпуса региона мы приступаем к формированию наборов, куда войдут по 10 позиций продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, кондитерские изделия и другие», – отметила в ходе акции заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина.

Как рассказала директор Сибирского округа компании «Магнит» Алена Рыбалко, в апреле текущего года розничная сеть запустила программу #МагнитЗабота, которая нацелена на помощь социально незащищенным гражданам в условиях пандемии. В тесном сотрудничестве с региональными администрациями компания предоставила порядка 250 тысяч бесплатных продуктовых наборов в 11 регионах России. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область – первый регион, где стартует акция.

Всего в Новосибирской области будет подготовлено 14 000 продуктовых наборов. Среди получателей – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей. В ходе Декады работники органов социальной защиты и волонтеры доставят посылки адресатам.

В непростых условиях противодействия коронавирусной инфекции министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с благотворительными и некоммерческими организациями вырабатывает специальные предложения и реализует для жителей региона необходимую помощь в условиях существующей эпидемиологической ситуации.