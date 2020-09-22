Оператор каршеринга только после алкотеста пустит за руль водителей в Бердске

Компания объявила о разработке специального программного обеспечения, которое может стать аналогом алкозамков. Действовать они будут по ночам, когда заходят поездить пьяные или уставшие.

Оператор каршеринга запустил виртуальный тест на трезвость для водителей

Российский оператор каршеринга «Делимобиль» запустил в пилотном режиме специальный «смарт-тест» для выявления у водителя признаков опьянения или усталости. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Делимобиль» разработал особое программное обеспечение для своего мобильного приложения. Перед бронированием автомобиля водителю придется пройти несколько заданий на внимание и реакцию. К примеру, ему предложат подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.

В том случае, если клиент не покажет минимальных необходимых результатов, то его перенаправят в группу авторизации доступа, где ему нужно будет подтвердить свою личность в режиме реального времени путем селфи с разных ракурсов. Загрузка старой фотографии или видео будет исключена. Если водитель не пройдет и этот этап проверки, то доступ к автомобилю будет заблокирован.

«Это является неким аналогом алкозамков и анализирует фактическое состояние человека, дистанционно определяя снижение его когнитивных функций в силу усталости и опьянения и, как следствие, способность сесть за руль», — отметили в «Делимобиле».

В зону нового теста попадают все города и регионы, где присутствует «Делимобиль», за исключением Москвы. Речь идет о Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Туле, Санкт-Петербурге, Геленджике, Бердске, Краснодаре, городском округе Бор, Кстово и Дзержинске. Водителям будет необходимо проходить тест только с 23:00 до 05:00 — в период наиболее высокой вероятности, что за руль может сесть нетрезвый или уставший человек. После оценки результатов пилотного проекта будет рассмотрен вопрос о внедрении подобной программы в Москве.

Ранее сообщалось, что в России до конца 2020 года собираются разработать концепцию массового внедрения алкозамков на автомобилях, передает autonews.ru. Над планом по применению устройств, которые не позволят автомобилю завестись при обнаружении алкоголя в выдохе водителя, работают в Минпромторге.