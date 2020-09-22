Оператор каршеринга только после алкотеста пустит за руль водителей в Бердске

Российский оператор каршеринга «Делимобиль» запустил в пилотном режиме специальный «смарт-тест» для выявления у водителя признаков опьянения или усталости. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Делимобиль» разработал особое программное обеспечение для своего мобильного приложения. Перед бронированием автомобиля водителю придется пройти несколько заданий на внимание и реакцию. К примеру, ему предложат подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость.
В том случае, если клиент не покажет минимальных необходимых результатов, то его перенаправят в группу авторизации доступа, где ему нужно будет подтвердить свою личность в режиме реального времени путем селфи с разных ракурсов. Загрузка старой фотографии или видео будет исключена. Если водитель не пройдет и этот этап проверки, то доступ к автомобилю будет заблокирован.
«Это является неким аналогом алкозамков и анализирует фактическое состояние человека, дистанционно определяя снижение его когнитивных функций в силу усталости и опьянения и, как следствие, способность сесть за руль», — отметили в «Делимобиле».
В зону нового теста попадают все города и регионы, где присутствует «Делимобиль», за исключением Москвы. Речь идет о Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Туле, Санкт-Петербурге, Геленджике, Бердске, Краснодаре, городском округе Бор, Кстово и Дзержинске. Водителям будет необходимо проходить тест только с 23:00 до 05:00 — в период наиболее высокой вероятности, что за руль может сесть нетрезвый или уставший человек. После оценки результатов пилотного проекта будет рассмотрен вопрос о внедрении подобной программы в Москве.
Ранее сообщалось, что в России до конца 2020 года собираются разработать концепцию массового внедрения алкозамков на автомобилях, передает autonews.ru. Над планом по применению устройств, которые не позволят автомобилю завестись при обнаружении алкоголя в выдохе водителя, работают в Минпромторге.