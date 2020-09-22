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Выстрелил в лицо из пистолета турист посетителю бара в Крыму

20:17 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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После конфликта он достал пневматическое оружие и начал стрелять. Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Ульяновской области.

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В симферопольском баре турист выстрелил посетителю в лицо

В одном из увеселительных заведений центрального района крымской столицы мужчина устроил стрельбу, в том числе по посетителям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Инцидент произошел ночью. Посетитель одного из баров в центре Симферополя начал стрелять из пневматического пистолета. Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину – жителя Ульяновской области.

«Выяснилось, что у задержанного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возникла личная неприязнь к одному из посетителей бара. Злоумышленник достал пневматический пистолет и выстрелил мужчине в лицо», — сообщили в ведомстве.

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