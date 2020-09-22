Каков размер пенсии у лидера "Машины времени" Андрея Макаревича?

Народный артист России, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, какую пенсию получает от государства.
Газете «Взгляд» музыкант сообщил, что его пенсия со всеми надбавками составляет примерно 26 тысяч рублей. При этом Макаревич отметил, что с большим удивлением узнал о том, что является ветераном труда.
Также музыкант рассказал, что все его знакомые ровесники, хотя и достигли пенсионного возраста, все равно продолжают работать, и не потому, что им не хватает денег, а потому, что считают свое дело призванием.