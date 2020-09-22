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Каков размер пенсии у лидера "Машины времени" Андрея Макаревича?

20:29 22.09.2020 Фото: ЖЖ
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Раскрывая, сколько получает он как пенсионер, музыкант отметил, что с большим удивлением узнал о том, что является ветераном труда.

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Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, какую пенсию получает от государства.

Газете «‎Взгляд» музыкант сообщил, что его пенсия со всеми надбавками составляет примерно 26 тысяч рублей. При этом Макаревич отметил, что с большим удивлением узнал о том, что является ветераном труда.

Также музыкант рассказал, что все его знакомые ровесники, хотя и достигли пенсионного возраста, все равно продолжают работать, и не потому, что им не хватает денег, а потому, что считают свое дело призванием.

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