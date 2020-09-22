Оторвалась почка и ампутировали ногу у пострадавшей в ДТП с Infiniti репера Эллея

Эльмин Гулиев на большой скорости и на красный свет въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека в Москве.

У пострадавшей в ДТП с рэпером в Москве оторвалась почка

Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем (Эльмин Гулиев) Надежды Тухтаровой рассказал об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает "360".

По словам мужчины, его сестре сейчас делают операцию.

"У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец. Состояние очень тяжелое", — сообщил Сергей Тухтаров.

Он добавил, что сейчас рядом с пострадавшей находится дочь.

"Я молю Бога, чтобы она осталась жива", — признался родственник.

Мужчина рассказал, что с ним пока не связывались представители рэпера и не предлагали денег.

"Рано еще, он с полицейскими еще должен решить, будет ли "обоюдка". <…> Очень важно установить, что он ехал на красный свет", — сказал Тухтаров.

ДТП произошло в понедельник 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в центре Москвы. Infiniti Эльмина Гулиева на большой скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека.

Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.