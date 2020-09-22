Кто получит дополнительные выплаты на детей в сентябре 2020? Постановление подписал Мишустин

Новосибирская область получит на новые выплаты в 2020 году свыше 322 млн рублей. 50,16 млрд рублей позволит регионам выполнить обязательства перед семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка

На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, направят ещё 2,58 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Дополнительные средства поступят в 36 регионов. Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия.

-В целом в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Именно такой объём финансирования позволит регионам выполнить обязательства перед многодетными семьями, нуждающимися в социальной поддержке.

Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина помощи зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем, по данным на 2019 год, составляет 10,4 тыс. рублей, - заявил глава правительства.

Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей – предоставление им ежемесячных выплат на третьего ребёнка или последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 млрд рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов Российской Федерации. С учётом этих средств всего на софинансирование таких расходов из федерального бюджета в текущем году будет направлено более 50 млрд рублей.

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