23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотопроект "Первоклассник 2020" вышел 16 сентября в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!

09:01 23.09.2020
1

Покупайте номер с проектом «Первоклассник 2020» , который вы сможете подарить своим бабушкам, дедушкам и так же оставить себе на память. Именно этим проектом начнется школьное портфолио вашего ребенка, у которого впереди еще 11 школьных лет.

% name% title
Первоклассник-2020
% name% title
Первоклассник-2020

Дорогие друзья! Сегодня, 16 сентября, вы можете купить газету "Курьер.Среда.Бердск" с проектом "Первоклассник-2020".

Газета продается в сети "Продсиб" и специализированных киосках.
Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках «Издательского дома «БукЪвица».

Альбом "Первоклассник -2020" ВКонтакте.

газета Первоклассник Бердск проект "Первоклассник-2020"
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заражаются коронавирусом главы регионов. Заболел ли Травников?
09:15 23-09-2020
Заражаются коронавирусом главы регионов. Заболел ли Травников?
БердскФотопроект "Первоклассник 2020" вышел 16 сентября в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!
09:01 23-09-2020
Фотопроект
БердскКак с горки скатываются со смешных стульев пациенты поликлиники ЦГБ Бердска
09:00 23-09-2020
Как с горки скатываются со смешных стульев пациенты поликлиники ЦГБ Бердска
Автокредит за 1 день, ОСАГО за 30 минут всё дистанционно без прямого контакта с Вами
09:00 23-09-2020
Автокредит за 1 день, ОСАГО за 30 минут всё дистанционно без прямого контакта с Вами
АН "Атлас" - это надежный и верный помощник на рынке недвижимости!
08:58 23-09-2020
АН
Современный и стильный диван вашей мечты в "Мебель-Комфорт"
08:48 23-09-2020
Современный и стильный диван вашей мечты в
Покупает Тинькофф банк TCS Group Holding за $5,5 млрд "Яндекс"
08:45 23-09-2020
Покупает Тинькофф банк TCS Group Holding за $5,5 млрд
Против «зарплатного рабства» появился сервис в России. Он спасет?
08:30 23-09-2020
Против «зарплатного рабства» появился сервис в России. Он спасет?
Где можно использовать материнский капитал. Рассказываем
08:29 23-09-2020
Где можно использовать материнский капитал. Рассказываем
Астрологический прогноз на 23 сентября от Павла Глобы: трудности у Раков, у Овна - очень значимая встреча
08:23 23-09-2020
Астрологический прогноз на 23 сентября от Павла Глобы: трудности у Раков, у Овна - очень значимая встреча