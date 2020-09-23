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Общество / Стиль жизни

Кто быстро состарится, рассказали хромосомные исследования

11:27 23.09.2020 Фото: pixabay
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О темпах старения говорят особые участки хромосом, которые содержит любая клетка в организме человека. Учёные решили проверить точность метода определения старости экспресс-тестом, для которого использовали исключительно кровь или слюну человека.

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Исследованию было подвергнуто более 60 тыс образцов ткани 23 разных типов

Каждая клетка тела содержит в себе хромосомы с генетическим кодом. В свою очередь хромосомы на концах «оснащены» так называемыми теломерами – защитными колпачками для сохранения целостности хромосом в период деления клетки.

Ферменты, благодаря которым происходит деление, концы хромосом не захватывают, из-за чего каждое новое деление становится причиной укорачивания теломеров. Именно этот процесс учёные и связывают с биологическим старением всего организма.

Сокращается длина теломера также из-за чрезмерного увлечения фастфудом. Исследования показали, что употребление этих продуктов и преждевременное старение статистически взаимосвязаны.

Ранее длина теломер и биологическое старение изучались исключительно на хромосомах, полученных из клетки крови, а также слюны – как наиболее доступные для проведения исследований. Однако калифорнийские учёные решили проверить точность такого метода. Результаты их исследований ответили на вопрос укорачивания теломер в зависимости от возраста человека. При этом источником хромосом были кожа, мозг, лёгкие, почки и другие органы. О своих выводах исследователи сделали публикацию в одном из научных журналов.

Кому по предсказаниям хромосом удастся дольше других оставаться молодыми
Исследованию было подвергнуто более 60 тыс. образцов ткани 23 разных типов. Их донорами стали свыше тысячи человек, предоставивших свой биологический материал в необходимом доступе.

Учёные пришли к выводу, что статистика различий длины теломеров всё-таки зависит от типа биологической ткани. В 15 случаях теломеры, полученные из тканей разных источников, «старели» одинаково быстро. Отличия касаются только теломер 8 типов ткани.

По утверждению старшего автора исследований Кэтрин Деманелис, результаты исследований доказали точность показаний теломер, взятых из крови и слюны.

Учёные в ходе исследований, обнаружили, что афроамериканцы имеют более длинные теломеры по сравнению с европейцами и азиатами одного с ними возраста.

Теломеры некурящих людей имеют большую длину, чем теломеры курящего человека.

Предположение о том, что у женщин теломеры длиннее, чем у мужчин, не подтвердилось. Так что «неувядающей» в 80 лет кожа может быть не потому, что у дамы теломеры длинные от природы, а потому, что её подтянул пластический хирург. Но афроамериканки действительно сохранят цветущий вид дольше, чем представительницы других рас.

Источник: comandir

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