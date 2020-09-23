Солнечная активность сегодня: Сильная магнитная буря ожидается 27 сентября 2020 года

Магнитная буря немного ослабнет 29 сентября 2020 года, а вот ожидать полного ее завершения можно 30 сентября.

Первый осенний месяц преподнесет жителям Земли испытание в виде самой мощной магнитной бури в 2020 году

Первый осенний месяц преподнесет жителям Земли испытание в виде самой мощной магнитной бури в 2020 году. Она негативно отразиться на самочувствии практически каждого человека. Важно знать, в какой промежуток времени будет максимально ощущаться негативное воздействие магнитной бури и как можно его снизить.

Сильная магнитная буря ожидается 27 сентября 2020 года

Метеорологи установили, что самый пик геомагнитного шторма в сентябре 2020 года состоится 27 числа. Это событие негативно скажется на самочувствии и трудоспособности людей. Начало шторма состоится 23 сентября.

В воскресенье, 27 сентябре, лучше не заниматься важными делами, а особенно теми, которые требуют повышенного внимания, так как сохранять максимальную трудоспособность и концентрацию внимания смогут не все.

Магнитные бури влияют на каждого человека по-разному, и зависит это от того, какое состояние здоровье у человека и какая степень метеочувствительности. Некоторые ощущают легкое недомогание или немного сонные, а вот другие могут столкнуться с сильной мигренью, могут обостриться хронические заболевания. В этот период может болеть голова, настроение может меняться с завидной скоростью, кто-то может ощутить слабость или повышенную раздражительность.

В день, когда магнитная буря достигает своего пика активности, не рекомендуется без особой надобности садиться за руль или проявлять физическую активность. Большой вред организму может принести курение и употребление алкоголя.

Магнитная буря немного ослабнет 29 сентября 2020 года, а вот ожидать полного ее завершения можно 30 сентября.

Рекомендации, которые помогут легче перенести магнитные бури

Если соблюдать простые рекомендации, то магнитные бури не будут оказывать такого сильного негативного влияния на человека.

Рацион питания. В период активности магнитной бури желательно не употреблять пищу, с которой организму будет сложно справиться. Кофе и крепкий черный чай лучше заменить отваром трав.

Физические нагрузки. Необходимо исключить всю физическую активность, а если нет возможности этого сделать, то лучше свести ее к минимуму.

Стрессовые ситуации необходимо по возможности избегать, а также деловые переговоры стоит постараться перенести.

Головные боли лучше не терпеть, и если нет никаких противопоказаний, лучше сразу принять обезболивающее средство.

Если есть хронические заболевания, и во время магнитных бурь происходит их обострение, то стоит под рукой держать лекарственные препараты, которые помогут справиться с недугом.

Людям, которые являются метеозависимыми, необходимо проявлять особую осторожность и отслеживать свое состояние.

Источник: rsute.ru