Как по последней цифре в номере банковской карты определить свой денежный код

У числа 4 самая спокойная энергетика из всех возможных. Если номер карты оканчивается на него, то это большая удача для любителей спокойствия. Финансовая жизнь будет стремиться к тому, чтобы человек чувствовал себя в своей тарелке.

Эксперты в области нумерологии считают, что очень важной является последняя цифра в номере банковской карты

Эксперты в области нумерологии считают, что очень важной является последняя цифра в номере банковской карты. Она может просто дарить удачу, либо помогать развиваться в каком-то определенном направлении. Пришло время узнать, в чем вам помогает ваша банковская карта.

Деньги любят людей, которые знают, куда идут и зачем занимаются тем или иным делом. Для повышения уверенности в себе, пользуйтесь тремя ежедневными упражнениями. Помните, что только вы сами управляете своей судьбой.

Единица. Если номер банковской карты оканчивается на цифру 1, то это означает, что наилучшим путем развития будет стремление к работе в коллективе. В одиночку тоже можно добиться больших высот, но именно в окружении людей вдохновение вас будет посещать чаще всего. Старайтесь не отталкивать от себя коллег и партнеров. Очень важно помогать им и без зазрения совести просить их о помощи. Единица помогает налаживать энергетический обмен.

Двойка. Число 2 — символ самостоятельности. Оно полностью противоположно Единице. Если ваша банковская карта оканчивается на Двойку, это значит, что нужно заниматься делами, работой и бизнесом в одиночку. То же самое касается совершения покупок. Если хочется купить что-то дорогостоящее, лучше опираться на собственный опыт и интуицию, потому что Двойка усиливает шестое чувство. Она помогает человеку становиться самодостаточным, сильным и независимым.

Тройка. Это духовное число, связанное с внутренним развитием. Всем, у кого номер карты оканчивается на число 3, необходимо обращать внимание не обучение, получение новых навыков. Оно улучшает память, дает человеку больше внутренних ресурсов для достижения целей, дарит уверенность. Еще Тройка является числом удачи, поэтому оно повышает шансы на случайные денежные поступления. С Тройкой в конце номера карты выходить победителями из сложных ситуаций становится проще.

Четверка. Это число гармонии и целостности. У числа 4 самая спокойная энергетика из всех возможных. Если номер карты оканчивается на него, то это большая удача для любителей спокойствия. Финансовая жизнь будет стремиться к тому, чтобы человек чувствовал себя в своей тарелке — в нужном месте и в нужное время. Четверка снижает уровень стресса, что хорошо сказывается на умении переживать непростые ситуации. С четверкой любая работа становится чуточку приятнее.

Пятерка. Число 5 — символ твердости и уверенности. Когда вас оберегает это число, вам становится легче заключать сделки, приходить к соглашениям, компромиссам. Если на конце номера карты стоит 5, значит в финансовой сфере вам стоит проявлять инициативу. Только такой путь будет усеян победами и достижениями. С другой стороны, Пятерка помогает и отдыхать от дел, менять обстановку. С ней человеку проще расставлять приоритеты в каждый отрезок своей жизни.

Шестерка. Число шесть — это лучший талисман для творческих людей. С таким числом-покровителем вам по силам будет творить и придумывать что-то новое каждый день своей жизни. Шестерка помогает достигать состояния потока, выходить за рамки обыденного, учиться чему-то новому. Информационные и энергические потоки будут постоянно находиться в гармонии рядом с тем, у кого номер карты оканчивается на Шесть.

Семерка. Самый сильный денежный талисман из всех чисел — это Семерка. Если ею заканчивается номер банковской карты, то недостатка в удаче не будет. Разумеется, рисковать и намеренно влезать в авантюры все равно не стоит, но если вдруг понадобится удача, она несомненно придет на помощь. С семеркой можно смело заниматься шопингом и не бояться обмана со стороны продавцов. Также можно давать деньги взаймы и оформлять кредиты без каких-либо страхов.

Восьмерка. Эксперты отмечают. что число 8 - самое «материальное» число из всех. Восьмерка олицетворяет богатство в самом непосредственном смысле этого слова. С ней будет проще копить деньги, проще вкладывать их в какие-то новые направления бизнеса. Восьмерка существенно повышает финансовую грамотность человека, провоцирует тягу к знаниям и улучшает память, помогает адаптироваться к новым условиям на работе, в бизнесе.

Девятка. Девятка наделяет человека целеустремленностью, верой в себя. Нередко оно помогает принимать важные решения и находить выход из непростых ситуаций. Если в финансовой сфере появилась дилемма, Девятке будет под силу помочь ее разрешить. Она дарит человеку напористость, помогает расставаться с ненужными вещами, избыток которых приводит к финансовым проблемам.

Если на вашей карте в конце стоит Ноль, не переживайте. Это значит, что финансовая жизнь стремится к размеренности и стабильности. Каким бы не было число последнее число карты, пользуйтесь финансовыми талисманами, чтобы всегда быть на коне и не бояться проблем.

Источник: dailyhoro.ru