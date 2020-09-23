Volvo назвал электрокары более вредными, чем авто с ДВС. Из-за чего?

Среди автомобилистов существует распространенное мнение о том, что электрокары намного лучше и экологичнее обычных автомобилей. Недавно компания Volvo неожиданно сделала заявление, что все в корне наоборот.

На этапе нахождения на дороге – ДВС намного вреднее, чем электрокар

Все дело в том, в какой именно момент «жизни» автомобиля их сравнивать. На этапе нахождения на дороге – ДВС намного вреднее, чем электрокар с нулевыми выбросами. А вот когда речь идет о производстве автомобилей и утилизации использованного сырья, электромобили оказываются далеко не в самом выигрышном положении.

Подразделение Polestar в компаниях Volvo и Geely как раз отвечает за экологические разработки. Сейчас у команды инженеров есть сразу две разработки: Polestar 1(супергибрид) и Polestar 2 (электромобиль). При сравнении автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля, эксперты пришли к неожиданному выводу.

Так, Polestar 2 сравнили с Volvo XC40. Оказалось, что в процессе производства авто с ДВС в атмосферу уходит только 14 тонн парниковых газов, а вот при производстве электрокаров эта цифра возрастает практически в два раза - до 24 тонн. В компании отметили, что «зеленые» автомобили пока не являются спасением для экологии, но отказываться от них не стоит, ведь вектор выбран правильный. Рано или поздно развитие технологий позволит добиться желаемого эффекта и уровня выбросов уже на стадии производства.

Источник: bigmir