Какой рак нельзя вылечить?

"Сегодня мы широко оперируем и третью, и четвертую стадию: рак почки с метастазами в легкие, рак толстой кишки с метастазами в печень. И больные выживают!" - говорит специалист.

Чем раньше распознать и начать лечить онкологическое заболевание, тем лучше

Отвечает директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина, президент РАМН Михаил Давыдов: Чем раньше распознать и начать лечить онкологическое заболевание, тем лучше. Идеально – на первой, второй стадии, когда возможно полное выздоровление. Сегодня мы широко оперируем и третью, и четвертую стадию: рак почки с метастазами в легкие, рак толстой кишки с метастазами в печень. И больные выживают! За последние годы хирургия вообще очень сильно изменилась. Границы операций существенно расширились. Несмотря на большую агрессивность хирургической онкологии, многие безнадежные когда-то больные сейчас возвращаются к жизни полноценными людьми. Изменилась сама идеология современных методов лечения рака. Если раньше речь шла просто о продлении жизни, сейчас мы ведем речь о сохранении ее качества. И в этом смысле в сегодняшней онкологии много компонентов оптимизма.

Я возьмусь за пациента только в том случае, если операция может спасти или продлить ему жизнь. Даже если речь идет всего лишь о семи-восьми месяцах. Самое главное в профессии хирурга – не быть равнодушным. Разбирать каждый случай, как будто это первый случай в твоей жизни.

Источник: aif.ru