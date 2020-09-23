23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Какой рак нельзя вылечить?

11:42 23.09.2020 Фото: pixabay.com
0

"Сегодня мы широко оперируем и третью, и четвертую стадию: рак почки с метастазами в легкие, рак толстой кишки с метастазами в печень. И больные выживают!" - говорит специалист.

% name% title
Чем раньше распознать и начать лечить онкологическое заболевание, тем лучше
Сюжет: Онкология
% name% title

Какой рак нельзя вылечить?Близкая подруга Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии звезды на данный моментЕщё 300 новостей

Отвечает директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина, президент РАМН Михаил Давыдов: Чем раньше распознать и начать лечить онкологическое заболевание, тем лучше. Идеально – на первой, второй стадии, когда возможно полное выздоровление. Сегодня мы широко оперируем и третью, и четвертую стадию: рак почки с метастазами в легкие, рак толстой кишки с метастазами в печень. И больные выживают! За последние годы хирургия вообще очень сильно изменилась. Границы операций существенно расширились. Несмотря на большую агрессивность хирургической онкологии, многие безнадежные когда-то больные сейчас возвращаются к жизни полноценными людьми. Изменилась сама идеология современных методов лечения рака. Если раньше речь шла просто о продлении жизни, сейчас мы ведем речь о сохранении ее качества. И в этом смысле в сегодняшней онкологии много компонентов оптимизма.

Я возьмусь за пациента только в том случае, если операция может спасти или продлить ему жизнь. Даже если речь идет всего лишь о семи-восьми месяцах. Самое главное в профессии хирурга – не быть равнодушным. Разбирать каждый случай, как будто это первый случай в твоей жизни.

Источник: aif.ru

лечение методы окология рак Михаил Давыдов РАМН
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Знаете случаи излечения от рака?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Награду за поимку опасного преступника Сергея Устюгова в Сибири получит экс-участковый. Как он его поймал?
12:30 23-09-2020
Награду за поимку опасного преступника Сергея Устюгова в Сибири получит экс-участковый. Как он его поймал?
БердскВлетел в "могильную" оградку: Разбил головой лобовое стекло водитель ВАЗ 21-10 в жутком ДТП с Honda Accord возле "Мария-Ра" на ул. Ленина в Бердске
12:28 23-09-2020
Влетел в
Отпилил по кусочкам и раскидал по реке: Актер убил и расчленил транссексуала с силиконовыми имплантами
12:15 23-09-2020
Отпилил по кусочкам и раскидал по реке: Актер убил и расчленил транссексуала с силиконовыми имплантами
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:12 23-09-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскГорели и кричали, как в аду: Не приходят свидетели страшной смерти 10 рабочих в пожаре на обувной фабрике в суд Искитима
12:02 23-09-2020
Горели и кричали, как в аду: Не приходят свидетели страшной смерти 10 рабочих в пожаре на обувной фабрике в суд Искитима
Сгорел заброшенный завод "Электросигнал" в Новосибирске. Тушили 11 часов
12:00 23-09-2020
Сгорел заброшенный завод
Солнечная активность сегодня: Сильная магнитная буря ожидается 27 сентября 2020 года
12:00 23-09-2020
Солнечная активность сегодня: Сильная магнитная буря ожидается 27 сентября 2020 года
Запретил ввозить туалетную бумагу и конфеты из Польши Лукашенко
11:45 23-09-2020
Запретил ввозить туалетную бумагу и конфеты из Польши Лукашенко
Какой рак нельзя вылечить?
11:42 23-09-2020
Какой рак нельзя вылечить?
Лунный календарь окрашиваний на октябрь 2020: 3 октября от окрашивания волос лучше отказаться
11:35 23-09-2020
Лунный календарь окрашиваний на октябрь 2020: 3 октября от окрашивания волос лучше отказаться