Лунный календарь окрашиваний на октябрь 2020: 3 октября от окрашивания волос лучше отказаться

5 октября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Самое время для неординарных экспериментов.

Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в самый разгар осени 2020 года

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в октябре 2020 года.

1 октября 2020 - Луна растущая, в Овне. Вы будете разочарованы результатом окрашивания.

2 октября 2020 - Полнолуние в Овне. Окрашивание вас неприятно удивит и внешним видом и последствиями для ваших волос.

3 октября 2020 - Луна убывающая, в Овне. От окрашивания лучше отказаться.

4 октября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Сегодня возможно подкрасить корни и освежить уже имеющийся оттенок.

5 октября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Самое время для неординарных экспериментов.

6 октября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Любое окрашивание удастся, как задумывалось. Вы останетесь довольны.

7 октября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Новые оттенки вас приятно порадуют и поднимут настроение.

8 октября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Окрашивание в естественные оттенки и натуральными красителями принесут удачу вам и здоровье вашим волосам.

9 октября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Покраска сегодня - плохая идея.

10 октября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Обойдется без сюрпризов.

11 октября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Краситься в этот день не стоит - поход в парикмахерскую может стоить вам профессионального и финансового успеха.

12 октября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Только натуральные оттенки и красители.

13 октября 2020 - Луна убывающая, в Деве. Еще не время для кардинальных перемен. Хотите чего-то нового? Воспользуйтесь оттеночными шампунями.

4 октября 2020 - Луна убывающая, в Деве. Окрашивание в этот день не сулит ничего хорошего.

15 октября 2020 - Луна убывающая, в Весах. Ваши волосы могут серьезно пострадать после окрашивания.

16 октября 2020 - Новолуние в Весах. Отложите покраску до более благоприятного дня.

17 октября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Новое окрашивание испортит ваш образ.

18 октября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. В новом цвете вы почувствуете уверенность в себе и небывалый прилив сил.

19 октября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Натуральные оттенки поспособствуют карьерному росту.

20 октября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Неудачный период для покраски.

21 октября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Темные оттенки позволят вам избежать неприятностей на работе и дома.

22 октября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Самое время повторить окрашивание, которое было у вас в самый счастливый период вашей жизни.

23 октября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Окрашивание возможно лишь натуральными веществами.

24 октября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Лучше отказаться от окрашивания в этот день.

25 октября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Нейтральный день для окрашивания.

26 октября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. К радикальным переменам нужно отнестись с осторожностью.

27 октября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Окрашивание в золотистых и медных оттенках принесут удачу.

28-29 октября 2020 - Луна растущая, в Овне. Покраска возможна лишь натуральными красителями.

30 октября 2020 - Луна растущая, в Овне. Рыжие оттенки принесут финансовый успех.

31 октября 2020 - Полнолуние в Тельце. Окрашивание не принесет желаемого результата.

Источник: ivona.bigmir.net