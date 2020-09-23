Лунный календарь окрашиваний на октябрь 2020: 3 октября от окрашивания волос лучше отказаться

Когда лучше всего, согласно лунному календарю, покрасить волосы в октябре 2020 года.
1 октября 2020 - Луна растущая, в Овне. Вы будете разочарованы результатом окрашивания.
2 октября 2020 - Полнолуние в Овне. Окрашивание вас неприятно удивит и внешним видом и последствиями для ваших волос.
3 октября 2020 - Луна убывающая, в Овне. От окрашивания лучше отказаться.
4 октября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Сегодня возможно подкрасить корни и освежить уже имеющийся оттенок.
5 октября 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Самое время для неординарных экспериментов.
6 октября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Любое окрашивание удастся, как задумывалось. Вы останетесь довольны.
7 октября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Новые оттенки вас приятно порадуют и поднимут настроение.
8 октября 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Окрашивание в естественные оттенки и натуральными красителями принесут удачу вам и здоровье вашим волосам.
9 октября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Покраска сегодня - плохая идея.
10 октября 2020 - Луна убывающая, в Раке. Обойдется без сюрпризов.
11 октября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Краситься в этот день не стоит - поход в парикмахерскую может стоить вам профессионального и финансового успеха.
12 октября 2020 - Луна убывающая, во Льве. Только натуральные оттенки и красители.
13 октября 2020 - Луна убывающая, в Деве. Еще не время для кардинальных перемен. Хотите чего-то нового? Воспользуйтесь оттеночными шампунями.
4 октября 2020 - Луна убывающая, в Деве. Окрашивание в этот день не сулит ничего хорошего.
15 октября 2020 - Луна убывающая, в Весах. Ваши волосы могут серьезно пострадать после окрашивания.
16 октября 2020 - Новолуние в Весах. Отложите покраску до более благоприятного дня.
17 октября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Новое окрашивание испортит ваш образ.
18 октября 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. В новом цвете вы почувствуете уверенность в себе и небывалый прилив сил.
19 октября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Натуральные оттенки поспособствуют карьерному росту.
20 октября 2020 - Луна растущая, в Стрельце. Неудачный период для покраски.
21 октября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Темные оттенки позволят вам избежать неприятностей на работе и дома.
22 октября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Самое время повторить окрашивание, которое было у вас в самый счастливый период вашей жизни.
23 октября 2020 - Луна растущая, в Козероге. Окрашивание возможно лишь натуральными веществами.
24 октября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Лучше отказаться от окрашивания в этот день.
25 октября 2020 - Луна растущая, в Водолее. Нейтральный день для окрашивания.
26 октября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. К радикальным переменам нужно отнестись с осторожностью.
27 октября 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Окрашивание в золотистых и медных оттенках принесут удачу.
28-29 октября 2020 - Луна растущая, в Овне. Покраска возможна лишь натуральными красителями.
30 октября 2020 - Луна растущая, в Овне. Рыжие оттенки принесут финансовый успех.
31 октября 2020 - Полнолуние в Тельце. Окрашивание не принесет желаемого результата.
Источник: ivona.bigmir.net