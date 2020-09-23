Точный гороскоп на среду 23 сентября: Рыб ожидает пополнение кошелька

На среду, 23 сентября, гороскоп 2020 прогнозирует знаку Зодиака Рыбы пополнение кошелька.
Еще два знака – Овен и Дева – могут получить неожиданные новости, сообщает Главред.
Тельцам в середине недели грозят интимные проблемы.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Если хотите справиться с неприятностями, придется подключить близких. Постарайтесь "отключить" эгоизм и жадность. Нужно помогать людям.
Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Водолей
Если хотите сделать удачную покупку – покупайте все, кроме недвижимости. Можно упорядочить дела или начать ремонт.
Гороскоп на 23 сентября 2020 – Весы
День могут омрачить проблемы, которые вы обделили вниманием. Дела будут очень туго решаться, а встречи могут быть провальными.
Какая среда спрогнозирована представителям водной стихии
Гороскоп на завтра – Рак
Могут возникнуть проблемы в личной жизни, но на них не нужно зацикливаться. Отвлекитесь – займитесь тем, что вы любите.
Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Скорпион
Новые перспективы могут открыться, если к вам будут расположены руководство и коллеги. Не будете слишком требовательны к другим и "приглушите" амбиции.
Гороскоп на 23 сентября 2020 – Рыбы
Кошелек может стать полнее – возможно, вы получите гонорар. Вас могут взять в плен сильные эмоции, постарайтесь вовремя сказать "стоп".
Какая среда спрогнозирована представителям огненной стихии
Гороскоп на завтра – Овен
Можно посвятить время спорту или общению. Нельзя рисковать. Хороший день для брака или зачатия. Неожиданную новость можно получить во второй половине дня.
Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Стрелец
Если прилагать слишком много усилий, можно навредить своему здоровью. "Выключите" эгоизм и жадность.
Гороскоп на 23 сентября 2020 – Лев
Могут появиться новые обязанности или хлопоты. Есть угроза конфликта с руководством, будьте максимально тактичны и спокойны. Возможны ссоры и возгорание.
Какая среда спрогнозирована представителям земной стихии
Гороскоп на завтра – Телец
Если у вас есть лишние деньги, можно заняться благотворительностью. В интиме возможны проблемы, не акцентируйте на них внимание.
Гороскоп на 23 сентября 2020 года – Дева
День не подходит для рискованных мероприятий. Можете заниматься спортом, общаться, вступать в брак. Хороший день для продолжения рода. Риск противопоказан. Неожиданные новости можно получить после обеда.
Гороскоп на 23 сентября 2020 – Козерог
Кадровые перестановки для вас могут оказаться нерадужными. Есть риск конфликта с начальством или с сотрудниками.