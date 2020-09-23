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Общество / Стиль жизни

5 признаков легкодоступной женщины

10:57 23.09.2020 Фото: pxhere.com
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Легкой добычей может оказаться (и чаще всего - оказывается) та девушка, которая не мыслит свою жизнь в одиночестве и находится в перманентном поиске.

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повышенная сексуальная активность здесь - далеко не главное
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Доступность женщины не определяется ее свободой в выборе сексуальных партнеров. Легкой добычей может оказаться (и чаще всего - оказывается) та девушка, которая не мыслит свою жизнь в одиночестве и находится в перманентном поиске. Ей легко манипулировать, она предсказуема и доступна. Какие черты на самом деле выдают в женщине легкодоступность.

1. Любовь к псевдопсихологической литературе

Жадно скупая и глотая книги типа “покорение мужчин за две минуты“ или “как заставить его полюбить и исполнять любые капризы“, такая женщина, в целом, имеет благую цель - избавится от одиночества. Проблема в том, что большая часть такого чтива - псевдопсихологический мусор, который убеждает читательниц, что они неполноценны без мужчины и самореализация за их счет - единственный способ быть той самой НАСТОЯЩЕЙ женщиной. Да и от действительности эти советы нередко бесконечно далеки. В чем же доступность такой женщины? В том, что любой мужчина в ее жизни расценивается как а) сказочная удача (поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы его удержать, даже если вам попался форменный хам), б) джинн, беспрекословно исполняющий все желания (так не бывает даже при самой большой любви). В результате мы имеем растерянную женщину, которая мечется от одной умной книги к другой, от одного случайного мужчины к другому, а счастье так и не приходит. Ей в таком состоянии может запудрить мозги кто угодно.

2. Неадекватность и нереалистичность требований к партнеру

Обычно подобный подход в поиске партнера сигнализирует лишь о том, что опыта в отношениях у такой дамы - кот наплакал, и строить отношения она готова с первым, кто будет к ней ласков. Уверенная, самодостаточная, мудрая женщина прекрасно понимает, что идеальных партнеров не бывает, да и сама она - не сахар. В любых отношениях придется мириться с причудами мужчины и находить компромиссы в спорных вопросах. Это не значит, что нужно оказаться от высокой планки требований к потенциальному партнеру. Но возможно стоит пересмотреть критерии отбора объективно и без эмоций?

3. Отсутствие увлечений и близкого окружения

В таком случае немудрено, что женщина находится в перманентном поиске и одиночество - ее стиль жизни. Ведь всю энергию, которую она могла потратить на самосовершенствование и хобби, всю любовь, которую стоит подарить друзьям и семье, она накапливает и выплескивает на первого встречного мужчину. От такого вихря эмоций способен оправиться далеко не каждый, и, как результат, сбегает при первой же возможности. К подобным женщинам мужчины относятся с жалостью, и открывают свои объятия с единственной целью - самоутвердиться.

4. Отсутствие материальной независимости

Когда женщина не имеет собственного дохода или не умеет им распоряжаться, единственной ее целью становится не обучение этому нехитрому делу, а охота на мужчину, который будет ее обеспечивать. И тут уж в ход идут все грязные приемы привлечения мужчин. Лишь бы не остаться на обочине жизни с голой попой. Меркантильность и безрассудство подобных особ прямо пропорционально их несамостоятельности.

5. Самооценка напрямую зависит от успеха у мужчин

Даже если ей дарит свою искреннюю любовь лучший мужчина в мире, для такой женщины это - не повод отказаться от флирта с другими. Просто ей необходимо раз за разом доказывать, что есть еще порох в пороховницах. Причина такому поведению проста - невысокая самооценка, которую она способна поднять исключительно за счет восторженных взглядов мужчин. И чем больше, тем лучше. Такая женщина доступна для любого, кто проявит к ней хоть малейшее внимание, и редко осознает, что ее нелюбовь к себе это не изменит.

Источник: ivona.bigmir.net

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По каким признакам еще можно вычислить легкодоступную даму?

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