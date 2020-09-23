Сюрприз: Муж случайно увидел свою 33-летнюю жену в японском порно

Супруг неожиданным талантам своей супруги не слишком обрадовался и потребовал от неё объяснений.

Героиня фильма для взрослых возмутилась, что её прошлое всплыло. Она написала заявление в полицию

Житель Москвы неожиданно узнал об "актёрском" прошлом своей 33-летней супруги. Как стало известно, мужчина получил в соцсетях порноролик и узнал в героине фильма для взрослых свою жену.

Супруг неожиданным талантам своей супруги не слишком обрадовался и потребовал от неё объяснений. Та не стала отнекиваться и призналась, что около 13 лет назад снималась в японском порно. Девушку тогда заверили, что ролики с её участием будут транслироваться только в Стране восходящего солнца и не попадут в российский сегмент Интернета.

Теперь же она намерена добиться наказания для распространителей видео. Москвичка уже обратилась в полицию с просьбой найти отправителя ролика. При этом аккаунт, с которого был отослан сюрприз для мужа, уже удалён. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Источник: life.ru