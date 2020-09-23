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Общество / Стиль жизни

Сюрприз: Муж случайно увидел свою 33-летнюю жену в японском порно

11:13 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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Супруг неожиданным талантам своей супруги не слишком обрадовался и потребовал от неё объяснений.

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Героиня фильма для взрослых возмутилась, что её прошлое всплыло. Она написала заявление в полицию
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Сюрприз: Муж случайно увидел свою 33-летнюю жену в японском порно5 признаков легкодоступной женщиныЕщё 220 новостей

Житель Москвы неожиданно узнал об "актёрском" прошлом своей 33-летней супруги. Как стало известно, мужчина получил в соцсетях порноролик и узнал в героине фильма для взрослых свою жену.

Супруг неожиданным талантам своей супруги не слишком обрадовался и потребовал от неё объяснений. Та не стала отнекиваться и призналась, что около 13 лет назад снималась в японском порно. Девушку тогда заверили, что ролики с её участием будут транслироваться только в Стране восходящего солнца и не попадут в российский сегмент Интернета.

Теперь же она намерена добиться наказания для распространителей видео. Москвичка уже обратилась в полицию с просьбой найти отправителя ролика. При этом аккаунт, с которого был отослан сюрприз для мужа, уже удалён. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Источник: life.ru

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