Современный и стильный диван вашей мечты в "Мебель-Комфорт"

Сперва нарисуем ваши мечты, а после воплотим в реальность. Любые размеры, дизайнерские решения и функциональные возможности дивана можно сделать при помощи наших профессионалов.

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет

Давно ищете свой вариант, но никак не находятся подходящие диваны? "Мебель-Комфорт" решит ваши проблемы. Различные цветовые гаммы, текстуры и материалы помогут исполнить любой каприз клиента.

На нашей практике огромный опыт изготовления диванов на заказ. Сперва нарисуем ваши мечты, а после воплотим в реальность. Любые размеры, дизайнерские решения и функциональные возможности дивана можно сделать при помощи наших профессионалов.

Диван "Комфорт" евро-книжка с механизмом тик-так обеспечит необходимое удобство и отлично впишется в любой интерьер,за счет своего универсального цвета. Мягкий, но в то же время удобный диван, в разложенном виде это уже целая двуспальная кровать! На нем комфортно сидеть, приятно спать и проводить время никуда не вставая. Ваши гости точно оценят такой удобный вариант пребывания!

"Мебель-Комфорт" это не только диваны, но еще и:

- Кухни на заказ

- Стеновые панели с фотопечатью

- Обеденные зоны

- Шкафы-купе, двери-купе на заказ

- Мягкая мебель в наличии и под заказ

г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.

Телефон: 8-913-010-67-08

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск