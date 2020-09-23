Современный и стильный диван вашей мечты в "Мебель-Комфорт"

Давно ищете свой вариант, но никак не находятся подходящие диваны? "Мебель-Комфорт" решит ваши проблемы. Различные цветовые гаммы, текстуры и материалы помогут исполнить любой каприз клиента.
На нашей практике огромный опыт изготовления диванов на заказ. Сперва нарисуем ваши мечты, а после воплотим в реальность. Любые размеры, дизайнерские решения и функциональные возможности дивана можно сделать при помощи наших профессионалов.
Диван "Комфорт" евро-книжка с механизмом тик-так обеспечит необходимое удобство и отлично впишется в любой интерьер,за счет своего универсального цвета. Мягкий, но в то же время удобный диван, в разложенном виде это уже целая двуспальная кровать! На нем комфортно сидеть, приятно спать и проводить время никуда не вставая. Ваши гости точно оценят такой удобный вариант пребывания!
"Мебель-Комфорт" это не только диваны, но еще и:
- Кухни на заказ
- Стеновые панели с фотопечатью
- Обеденные зоны
- Шкафы-купе, двери-купе на заказ
- Мягкая мебель в наличии и под заказ
г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж
Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.
Телефон: 8-913-010-67-08
Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск