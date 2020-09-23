АН "Атлас" - это надежный и верный помощник на рынке недвижимости!

Наш опыт, знания и профессионализм в вашем распоряжении!

Покупка – продажа – обмен Объектов недвижимости в АН "Атлас"

Вам нужно решить свой вопрос с недвижимостью быстро, выгодно и качественно? - Это реально!

Вы не знаете всех тонкостей и боитесь подводных камней на просторах рынка недвижимости? - Мы знаем!

Профессиональная помощь в решении любых жилищных вопросов связанных с недвижимостью:

- Бесплатная консультация для наших Клиентов и потенциальных Заказчиков.

- Покупка – продажа – обмен Объектов недвижимости: квартир, комнат, коттеджей, дач, земельных участков;

- Помощь в подборе ипотечной программы (схемы кредитования) наиболее выгодной для Вас, проведение сделок с использованием кредитных средств, тесное сотрудничество с представителями банков;

- Оформление Объектов недвижимости в собственность;

- Переоформление документов на Объекты недвижимости;

- Помощь в сборе и формировании пакета необходимых документов для проведения сделки и государственной регистрации права;

- Составление договоров (предварительный договор или соглашение об авансе/задатке, договор купли продажи) в простой письменной форме, помощь в организации нотариальных сделок;

- Оформление и сопровождение сделок с недвижимостью;



- Помощь в получении кадастрового паспорта, в том числе на земельный участок;- Помощь в получении технического паспорта на комнату, квартиру, дом или строения;- Проверка истории и юридической чистоты приобретаемого Объекта недвижимости;- Организация безопасных взаиморасчетов между сторонами;- Работа с воинскими и жилищными сертификатами, военной ипотекой.

Наш опыт, знания и профессионализм в вашем распоряжении!

Более подробная консультация по телефонам: 3-25-50, 3-25-60 будние дни, 8-913-928-6680, 8-913-947-1808 в любое время. Или по адресу: г. Бердск, ул. О.Кошевого,6 оф. 2 АН Атлас, так же можете написать нам на электронную почту atlasberdsk@mail.ru

Источник: Раздел АН " Атлас" на сайте Весь Бердск