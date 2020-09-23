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Астрологический прогноз на 23 сентября от Павла Глобы: трудности у Раков, у Овна - очень значимая встреча

08:23 23.09.2020 Фото: pikist
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Прогноз на сегодня, 23 сентября 2020 года, сулит хороший день для большинства знаков Зодиака. Этот день будет благоприятен для новых начинаний и новых удачных знакомств. Однако и о старых делах не стоит забывать, хотя завершить их сегодня вряд ли удастся.

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Будьте сегодня очень внимательны ко всему происходящему

Овен

Овны сегодня могут встретиться с очень неожиданным человеком, которого вы не видели уже довольно давно. Эта встреча, с высокой вероятностью, изменит едва ли не все ваши планы на ближайшее будущее.

Телец

Тельцов в этот день звезды будут располагать к тому, чтоб довести до логического завершения все накопившиеся дела и вопросы. Сегодня вам не стоит начинать что-либо новое.

Близнецы

Близнецы сегодня  отличатся незаурядной творческой фантазией и креативом. В итоге это может даже обернуться тем, что вы задумаетесь над сменой рода деятельности.

Рак

Раки в этот день могут столкнуться с некоторыми трудностями, однако родные и близкие вам во всем помогут. Не переживайте о том, что может на первый взгляд показаться катастрофой. Вместе у вас все получится.

Лев

Львам сегодня лучше заняться наведением порядка в собственной голове. Разберитесь со своими чувствами, тревогами и давно гложущими вас мыслями.

Дева

Для Дев сегодня весьма спокойный день.  Немало людей захотят вам помочь в работе. Это значительно упростит вашу жизнь на ближайшие несколько дней.

Весы

Весы, обратите внимание на свое окружение. В частности, на своих коллег. Среди них есть человек, который тянет вас на дно, возможно, даже неосознанно. Будет лучше для вас обоих, если вы впредь ограничитесь лишь деловыми отношениями.

Скорпион

Скорпионы, ни в коем случае не идите на конфронтацию и конфликты без крайней нужды, хотя сегодня вас будут провоцировать на это. Будьте сдержанны и терпеливы и сможете достичь большего.

Стрелец

Стрельцы могут сегодня оказаться обладателями ценной информации. Вероятно, она принесет прибыль компании, в которой вы работаете, и руководство этого не забудет. В общем, не жадничайте, делитесь тем, что знаете.

Козерог

В этот день Козероги могут рассчитывать на внезапную выгоду, которая может обернуться довольно крупным успехом. Главное – не упустить нужный момент и найти себе единомышленников.

Водолей

Сегодня Водолеи смогут решить некоторые болезненные вопросы, которые уже давно их тревожат. Однако без помощи вам не обойтись. Поэтому не отказывайтесь, если вам ее предложат.

Рыбы

Рыбам не стоит прислушиваться к чьим-либо "ценным советам". Попытайтесь решить свои проблемы сами, прислушиваясь только к своему внутреннему голосу. Однако спешить не стоит. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что делаете.

Источник: today

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