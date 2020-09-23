Покупает Тинькофф банк TCS Group Holding за $5,5 млрд "Яндекс"

"Яндекс" может оплатить акции группы деньгами и своими акциями. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года.

Олег Тиньков в июне 2019 года на ПМЭФ предложил "Яндексу" подумать об объединении с TCS, бросив вызов Сбербанку

"Яндекс" договорился о покупке TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), сумма сделки может составить $5,48 млрд, говорится в сообщении TCS Group.

"Яндекс" может оплатить акции группы деньгами и своими акциями. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года.

Возможная сделка по приобретению до 100% TCS Group потребует согласия акционеров "Яндекса", говорится в сообщении интернет-компании.

Решение будет приниматься на общем годовом собрании акционеров в случае, если стороны достигнут предварительных договоренностей по сделке. Дата годового собрания акционеров "Яндекса" пока не утверждена.

Акции "Яндекса" отреагировали на новости ростом: к 19:40 они подорожали на "Мосбирже" до 4648,8 рубля (+3%), хотя на дневной сессии бумаги прибавили всего 0,3%. ГДР TCS Group вечером подскочили до 2079 рублей (+6,6%), максимум сделок составил 2096,4 рубля - новый пик.

Олег Тиньков в июне 2019 года на ПМЭФ предложил "Яндексу" подумать об объединении с TCS, бросив вызов Сбербанку. По его словам, в России лишь три компании способны запустить полноценные экосистемы для взаимодействия с потребителями - это Mail.ru Group, "Яндекс" и TCS Group. Слияние двух последних приведет к созданию бизнеса стоимостью более $20 млрд и составит конкуренцию Сбербанку, заявил он тогда.

"Вопрос с "Яндексом" - он с Тиньковым или со Сбером? Тут вопрос непонятный и во многом дискуссионный. Но я считаю, что если мы объединимся - в самом широком смысле - с "Яндексом", то и Сберу мало не покажется, и капитализация этой компании будет более $20 млрд сразу, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях", - отметил Тиньков.

В ответ на это сооснователь и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пошутил и добавил, что интернет-компания обсуждает самые разные пути своего корпоративного развития. "Любая компания размера "Яндекса" или "Тинькофф" ведет такие разговоры ежедневно в большом количестве. "Тинькофф" одна из замечательных опций, но есть много других еще опций", - заявил он. Правда, после этого он добавил, что компания "серьезно рассматривает сотрудничество (с Олегом Тиньковым - ИФ) в рамках возрождаемого проекта "Яндекс.Пиво" (работал в 2001-2004 годах как онлайн-сообщество любителей пива - ИФ).

В июне "Яндекс" завершил многолетние партнерские отношения со Сбербанком, в результате чего стороны разделили между собой два СП - "Яндекс.Деньги", доставшееся банку, и "Яндекс.Маркет" (единственным акционером снова стал "Яндекс"). С этого момента интернет-компания получила возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг.

Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский указывал при этом, что компания рассматривает различные варианты выхода на финтех-рынок, в том числе с помощью партнерств или приобретения активов.

"С момента, как мы закроем сделку с "Яндекс.Деньги", у нас больше не будет никаких обязательств. Мы хотим заниматься финтехом и надеемся, что сможем сказать об этом подробнее в течение нескольких кварталов", - говорил Абовский.

Остаток денежных средств на конец второго квартала составил $3,46 млрд, включая средства, полученные от SPO в июне 2020 года. Остаток также включает $348,3 млн сегмента "такси". Остаток "Яндекс.Маркета", который на конец второго квартала не учитывался в отчетности, составил $254,2 млн.

Тинькофф банк по итогам второго квартала 2020 года занимает 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".