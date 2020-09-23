Где можно использовать материнский капитал. Рассказываем

Программа материнского (семейного) капитала действует до конца 2026 года. Это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок. На что можно потратить эти деньги?

У женщины также есть право на включение средств материнского капитала в состав средств пенсионных накоплений

С 1 января 2020 года право на материнский капитал также получили родители первенцев. При этом для семей, в которых с 2020 года родился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей. Для тех россиян, у которых после 1 января 2020 года родился третий или последующий ребенок, размер семейного капитала в 2020 году составит 616 617 рублей в том случае, если ранее у них не было права на дополнительные меры государственной поддержки семей.

В 2021 году размер материнского капитала будет проиндексирован на 3,7%. Таким образом, размер выплаты на первого ребенка составит 483 882 рубля. Если же семья впервые будет оформлять капитал на второго или последующего ребенка, она получит 639 432 рубля. Размер доплаты на второго ребенка, если семья уже получала материнский капитала на первенца, составит 155 550 рублей.

С помощью средств материнского капитала можно оплатить образование детей, улучшить жилищные условия, получать ежемесячную выплату и приобрести средства для реабилитации детей с ограничениями по здоровью. Также эти средства можно использовать для пенсионных накоплений матери.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно сразу после того, как второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование, в этом случае материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Средства материнского капитала можно направить не только на оплату самого учебного процесса, но и на содержание ребенка или присмотр и уход за ним в выбранной организации, а также на проживание и оплату коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом на период обучения.

Важное условие — на дату начала обучения возраст ребенка не должен превышать 25 лет. Кроме того, образовательное учреждение должно находиться на территории России и иметь лицензию на оказание данных услуг.

В случае если семья решит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, ей придется подождать, пока ребенку в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на маткапитал, исполнится три года. Исключения составляют те родители, которые хотят внести первоначальный взнос по жилищному кредиту или займу, а также направить средства материнского капитала на уже имеющуюся ипотеку.

Использовать средства семейного капитала можно на приобретение жилья, строительство или реконструкцию частного дома, компенсацию затрат за построенный или реконструированный частный дом, уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного. Также направить маткапитал можно на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, уплату по договору участия в долевом строительстве, платеж в счет уплаты вступительного взноса или паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. При этом данное жилье должно находиться на территории России.

У семей с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок, также есть право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Для получения средств семья должна постоянно проживать на территории России, а у ребенка и его мамы должно быть гражданство РФ. Кроме того, размер дохода на одного члена семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте федерации на II квартал прошлого года. Выплата в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи будет предоставляться до достижения ребенком возраста трех лет.

Средства или их часть также можно использовать для покупки товаров и оплаты услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Перечень таких товаров и услуг был утвержден распоряжением правительства РФ от 30 апреля 2016 г. N 831-р.

У женщины также есть право на включение средств материнского капитала в состав средств пенсионных накоплений. В таком случае они будут переданы в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.