Пишет книгу об уникальных и противных рекордах Бердска Александр Кузьмин

В Бердске один из местных жителей начал писать книгу о рекордах города

Маленький город с большими рекордами, говорит Александр Кузьмин. Почему бы не рассказать о нём всему миру? Например, о луже, которая не высыхает более 20 лет.

─ Сколько себя помню, существует эта лужа, ─ рассказал Александр Кузьмин. ─ Эта маленькая достопримечательность нашего города ─ одна из немногих, которые могут войти в книгу рекордов Бердска.

Александр живёт в Бердске 25 лет, столько и ходит ежедневно мимо огромной лужи-озера. Здесь уже образовался ил. А зимой она превращается в большой ледяной каток. Глубина местной достопримечательности небольшая, но даже при таком уровне воды легковушка может проехать с трудом.

Лужа стала первым достижением в книге, но не единственным. Александр вспомнил историю, которая прогремела на весь мир: улица с самым длинным названием из 132 символов: Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства.

Администрация Бердска не сразу, но отреагировала. Теперь улица сменила название, стала Стартовой. Создатель виртуальной книги рекордов Бердска надеется, что власти будут также реагировать и на другие его сообщения: почему бы не избавиться от лужи? Ведь цель Александра ─ сделать родной город чище и краше.

Источник: nsktv.ru