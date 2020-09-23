Путин внес законопроект о внешней разведке в Госдуму. О чем он?

Документ предусматривает, что Совет Федерации будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки по представлению главы государства.

Путин внес в Госдуму законопроект о внешней разведке

Президент внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий, что Совет Федерации будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (СВР) по представлению главы государства, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В законе о безопасности, законе о Службе внешней разведки устанавливается, что президент РФ вносит представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководителя СВР в Совет Федерации, который не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал он.

Источник: РИА Новости