Запретил ввозить туалетную бумагу и конфеты из Польши Лукашенко

Таможенники ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу.

Лукашенко запретил ввоз любых польских товаров

Белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

По информации издания, через границу нельзя провезти «пачку кофе, шоколадные конфеты, даже рулон туалетной бумаги». Таможенники ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу. При этом они отказываются объяснить, на основании какого акта принято такое решение.

Газета предполагает, что данный запрет призван спасти тающие валютные резервы Минска. Кроме того, этим шагом президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет показать, что его заявление о закрытии границ с Польшей и Литвой не является пустыми словами. 17 сентября он заявил, что из-за угрозы войны был вынужден «пол-армии поставить под ружье», перекрыть западную госграницу и взять под усиленный контроль границу с «братской» Украиной.

В Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Протестующие требуют его отставки и проведения нового голосования. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.

Источник: lenta.ru