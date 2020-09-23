Забросали камнями сотрудников ОМОН воюющие за землю селяне

В пригородном поселке Красноармейское произошли волнения, связанные с земельным вопросом. Прибывших сотрудников ОМОН люди забросали камнями.
Напомним, это уже третий случай эскалации земельного конфликта в Красноармейском за последние два месяца. Жители поселка больше десяти лет пытаются отстоять земельные участки между Красноармейском и Семендером, считая их поселковыми.
Несколько раз в ситуацию вмешивались сотрудники правоохранительных органов. Сегодня, как рассказывают местные жители, к поселку прибыл отряд ОМОН. Произошли локальные стычки, в какой-то момент в полицейских полетели камни. В ответ была стрельба в воздух, сообщают жители поселка.
Источник: chernovik.net