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Забросали камнями сотрудников ОМОН воюющие за землю селяне

14:00 23.09.2020 Фото: скриншот видео
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Произошли локальные стычки в Махачкале. В ответ была стрельба в воздух, сообщают жители поселка.

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В пригороде Махачкалы в сотрудников полиции бросили камни

В пригородном поселке Красноармейское произошли волнения, связанные с земельным вопросом. Прибывших сотрудников ОМОН люди забросали камнями.

Напомним, это уже третий случай эскалации земельного конфликта в Красноармейском за последние два месяца. Жители поселка больше десяти лет пытаются отстоять земельные участки между Красноармейском и Семендером, считая их поселковыми.

Несколько раз в ситуацию вмешивались сотрудники правоохранительных органов. Сегодня, как рассказывают местные жители, к поселку прибыл отряд ОМОН. Произошли локальные стычки, в какой-то момент в полицейских полетели камни. В ответ была стрельба в воздух, сообщают жители поселка.

Источник: chernovik.net

захват земли камни полиция протесты
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