Забросали камнями сотрудников ОМОН воюющие за землю селяне

Произошли локальные стычки в Махачкале. В ответ была стрельба в воздух, сообщают жители поселка.

В пригороде Махачкалы в сотрудников полиции бросили камни

В пригородном поселке Красноармейское произошли волнения, связанные с земельным вопросом. Прибывших сотрудников ОМОН люди забросали камнями.

Напомним, это уже третий случай эскалации земельного конфликта в Красноармейском за последние два месяца. Жители поселка больше десяти лет пытаются отстоять земельные участки между Красноармейском и Семендером, считая их поселковыми.

Несколько раз в ситуацию вмешивались сотрудники правоохранительных органов. Сегодня, как рассказывают местные жители, к поселку прибыл отряд ОМОН. Произошли локальные стычки, в какой-то момент в полицейских полетели камни. В ответ была стрельба в воздух, сообщают жители поселка.



Источник: chernovik.net