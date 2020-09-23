Горели и кричали, как в аду: Не приходят свидетели страшной смерти 10 рабочих в пожаре на обувной фабрике в суд Искитима

В огне погибли работники из Китая, Киргизии и России. Подсудимые Мамедовы и Меновщиков усиливают защиту. Они провели под домашним арестом всего два месяца. Сейчас под подпиской о невыезде.

Более 80 человек тушили пожар на фабрике, где погибли 10 работников

Не пришли свидетели на суд по жуткому пожару, где сгорели 10 рабочих на обувной фабрике в Искитиме. Напомним, рассматривать дело о нарушении пожарной безопасности на обувной фабрике, принадлежащей ООО «Обувь-НСК» в Искитиме, где погибли 10 человек, продолжает Искитимский районный суд. Директор компании Александр Меновщиков, владелец пострадавшего помещения Василий Мамедов и его сын провели под домашним арестом всего два месяца. Сейчас они под подпиской о невыезде.

84 человека тушили пожар на 2000 кв. метров. В числе погибших в огне граждане Китая, Киргизии и России. Они были сотрудниками ООО «Искитим-обувь». Сейчас подсудимые находятся под подпиской о невыезде, рассказала специалист по связям с общественностью Ири Марковина “Курьер. Среда. Бердск”. Последнее заседание должно было состояться 22 сентября, но его отложили.

– Отложено по причине неявки свидетелей, – отметила Ирина Вячеславовна 23 сентября.

Отметим, что ранее суд тоже перенесли. Он должен был состояться 15 сентября. Обвиняемые поменяли защитников и им нужно было время ознакомиться с материалами дела.

В пожаре погибли:

1. Лию Сиян, гражданин КНР, 1993 г.р.

2. Хон Джун, гражданин КНР, 1977 г.р.

3. Рон Шан, гражданин КНР, 1971 г.р.

4. Кен Сиалинь, гражданин КНР, 1964 г.р.

5. Фан Киан, гражданин КНР, 1977 г.р.

6. Цай Киан, гражданин КНР, 1981 г.р.

7. Чин Ис, гражданин КНР, 1977 г.р.

8. Батарбек Ло Тастамбек, 1994 г.р.

9. Таштамиров Юсуф, 1991 г.р.

10. Вячеслав Суворов, 1982 г.р.

Также напомним, подозреваемые утверждали, что пожар возник в результате несчастного стечения обстоятельств, а все работники находились на предприятии легально. Своей вины в случившемся, как отмечалось ранее в сообщении облпрокуратуры, они не признают до сих пор.

Обвиняемые:

Мамедов Андрей Васильевич - ст.219 ч.3 УК РФ;

Мамедов Василий Мамедович - ст.109 ч.3 УК РФ;

Меновщиков Александр Александрович - ст.219 ч.3 УК РФ

Прокуратура требовала запретить эксплуатацию здания. Решением Искитимского районного суда от 10 декабря 2018 года исковые требования межрайонного прокурора удовлетворены: запрещена эксплуатация здания, расположенного по адресу: ул.Советская, 10 п. Чернореченский до устранения нарушений требований ст. 4 Технического регламента, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Ответчик Мамедов с решением суда не согласился, была подана апелляционная жалоба, но она осталась без удовлетворения.

Следующее заседание назначено на 22 сентября. Чем оно закончится, читайте продолжение в ближайшее время.