Сгорел заброшенный завод "Электросигнал" в Новосибирске. Тушили 11 часов

Из здания спасатели вынесли два газовых и два кислородных баллона.

Из здания спасатели вынесли два газовых и два кислородных баллона

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось одно из помещений на территории завода «Электросигнал». Произошло частичное обрушение кровли, сообщает МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло на территории завода «Электросигнал» на улице Добролюбова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь охватил неиспользуемое здание в Октябрьском районе, которое готовили к сносу.

Площадь пожара составляет не менее 200 квадратных метров, а тушение проходит по повышенному рангу. Также в МЧС добавили, что произошло обрушение одного из подъездов здания. Завод тушили 11 часов.

Из здания спасатели вынесли два газовых и два кислородных баллона.