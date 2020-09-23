23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Сгорел заброшенный завод "Электросигнал" в Новосибирске. Тушили 11 часов

12:00 23.09.2020 Фото: «Инцидент Новосибирск» ВК
0

Из здания спасатели вынесли два газовых и два кислородных баллона.

% name% title
Из здания спасатели вынесли два газовых и два кислородных баллона

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось одно из помещений на территории завода «Электросигнал». Произошло частичное обрушение кровли, сообщает МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло на территории завода «Электросигнал» на улице Добролюбова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь охватил неиспользуемое здание в Октябрьском районе, которое готовили к сносу.
Площадь пожара составляет не менее 200 квадратных метров, а тушение проходит по повышенному рангу. Также в МЧС добавили, что произошло обрушение одного из подъездов здания. Завод тушили 11 часов.

Из здания спасатели вынесли два газовых и два кислородных баллона.

кризавод пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поджог?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Награду за поимку опасного преступника Сергея Устюгова в Сибири получит экс-участковый. Как он его поймал?
12:30 23-09-2020
Награду за поимку опасного преступника Сергея Устюгова в Сибири получит экс-участковый. Как он его поймал?
БердскВлетел в "могильную" оградку: Разбил головой лобовое стекло водитель ВАЗ 21-10 в жутком ДТП с Honda Accord возле "Мария-Ра" на ул. Ленина в Бердске
12:28 23-09-2020
Влетел в
Отпилил по кусочкам и раскидал по реке: Актер убил и расчленил транссексуала с силиконовыми имплантами
12:15 23-09-2020
Отпилил по кусочкам и раскидал по реке: Актер убил и расчленил транссексуала с силиконовыми имплантами
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
12:12 23-09-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскГорели и кричали, как в аду: Не приходят свидетели страшной смерти 10 рабочих в пожаре на обувной фабрике в суд Искитима
12:02 23-09-2020
Горели и кричали, как в аду: Не приходят свидетели страшной смерти 10 рабочих в пожаре на обувной фабрике в суд Искитима
Сгорел заброшенный завод "Электросигнал" в Новосибирске. Тушили 11 часов
12:00 23-09-2020
Сгорел заброшенный завод
Солнечная активность сегодня: Сильная магнитная буря ожидается 27 сентября 2020 года
12:00 23-09-2020
Солнечная активность сегодня: Сильная магнитная буря ожидается 27 сентября 2020 года
Запретил ввозить туалетную бумагу и конфеты из Польши Лукашенко
11:45 23-09-2020
Запретил ввозить туалетную бумагу и конфеты из Польши Лукашенко
Какой рак нельзя вылечить?
11:42 23-09-2020
Какой рак нельзя вылечить?
Лунный календарь окрашиваний на октябрь 2020: 3 октября от окрашивания волос лучше отказаться
11:35 23-09-2020
Лунный календарь окрашиваний на октябрь 2020: 3 октября от окрашивания волос лучше отказаться