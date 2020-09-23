Секс с маленьким членом: Какие позы подходят, полезные советы

Давно доказано, что в большинстве случаев размер не имеет решающего значения: гораздо важнее правильная техника, качественные предварительные ласки и внимательное отношение к партнерше во время занятий любовью.

Давно доказано, что в большинстве случаев размер не имеет решающего значения: гораздо важнее правильная техника

Позы для секса с маленьким пенисом часто интересуют партнеров, которые хотят максимально удовлетворить друг друга. За счет специального положения и особой частоты движений удается обеспечить максимальное проникновение, за счет чего женщина может получить вагинальный оргазм независимо от размера детородного органа мужчины.

Давно доказано, что в большинстве случаев размер не имеет решающего значения: гораздо важнее правильная техника, качественные предварительные ласки и внимательное отношение к партнерше во время занятий любовью.

Даже если ваш половой орган меньше стандартных 15 сантиметров, вы можете довести свою девушку до сексуальной разрядки, зная несколько секретов и техник. К тому же вагинальный контакт с небольшим пенисом имеет свои преимущества: отсутствие болезненных ощущений, возможность с легкостью менять варианты поз и совершать глубокую пенетрацию.

Позы для секса с мужчиной с маленьким пенисом отличаются разнообразием: вы можете сочетать несколько вариантов в одном половом акте или выбрать способ, который больше всего нравится вам и вашей возлюбленной.

Позы для секса с маленьким членом: подробный обзор

Ниже приведены самые распространенные и необычные варианты, которые позволят достичь обоюдного удовольствия, независимо от параметров мужского достоинства. Выберете свой подходящий способ наслаждения!

Черепашка

Женщина ложится грудной клеткой на свои колени, облокачивается на плечи и слегка прогибает спину. Партнеру остается только войти сзади как можно более глубоко. При этом вы должны придерживать свою подругу за бедра, что позволит совершать более глубокие фрикции.

Преимущества этого способа – максимально глубокая пенетрация и непосредственная стимуляция чувствительной точки «джи» — именно эта область отвечает за мощный женский оргазм. Для того чтобы удовлетворить свою партнершу, достаточно двигаться в предпочтительном для нее ритме и совершать достаточно интенсивные движения.

Минусы варианта – вы не будете видеть лица партнерши и большую часть ее тела (для некоторых представителей сильного пола это принципиальный момент). Еще один недостаток – даже при небольшом размере детородного органа проникновение в таком положении нередко вызывает у женщин болезненные ощущения, поэтому запаситесь достаточным количеством лубриканта и в первые минуты действуйте осторожно.

Лягушка

Позы для секса с небольшим половым органом включают в себя и вариант с этим забавным названием. Партнер-мужчина ложится на спину, а дама садится на него сверху, удерживаясь на корточках и аккуратно вводя детородный орган во влагалище. После этого женщине следует перенести вес собственного тела на свои руки для того чтобы минимально напрягать область бедер. Совершайте интенсивные движения вверх и вниз, темп можно изменять с помощью движений нижних конечностей.

Благодаря такому способу вы можете проработать переднюю стенку вагины, где расположено большое количество нервных окончаний с повышенной чувствительностью. К тому же при таком положении мужчина и женщина находятся лицом друг к другу, а значит, сексуальная близость даже с не слишком внушительными размерами мужского достоинства может быть нежной и чувственной.

Минусы секс-позы для мужчин с маленьким членом – у женщины могут быстро устать ноги, ведь основная часть движений приходится именно на них. В этом случае можно изменить положение в процессе интимных игр или тренировать свою выносливость с помощью фитнеса.

Позиция с поднятыми ногами сделайте свое влагалище более коротким!

Благодаря следующей позиции такая мера кажется вполне возможной. Лягте на спину и поднимите сомкнутые конечности. Партнеру мужского пола остается только встать перед вами и совершать фрикции. Благодаря особому сомкнутому положению ног длина влагалища будет казаться более короткой, а сам вход – более узким.

Достоинства способа очевидны для мужчины: благодаря максимально плотному обхвату полового органа удается обеспечить острые ощущения в момент интимной близости. В этом случае влагалище женщины также будет более чувствительным, а значит, ощущения – более яркими. Единственный недостаток – возможно слишком быстрое наступление оргазма у мужчины, поэтому время от времени вам придется делать небольшие паузы.

Офицерская позиция

Партнеры сидят лицом к лицу, после чего девушка кладет ноги (предварительно согнутые в коленях) на плечи мужчины (из-за того, что нижние конечности лежат будто бы на погонах, поза и получила свое необычное название). Мужчина и женщина начинают совершать ритмичные движения, помогая друг к другу.

Столь необычный вариант позволяет обеспечить глубокое вхождение пениса и усилить острые ощущения. При занятии любовью этим способом партнеры могут касаться всех частей тела, а значит, ваш секс будет максимально качественным.

Обратите внимание: при этом важно действовать согласованно, а движения должны быть ритмичными, в противном случае у вас просто не получится достичь оргазма.

Вариант сзади

Лучшие позы для секса с маленьким пенисом возможны не только в пределах кровати. Вы можете попробовать эротический эксперимент стоя. Для этого женщина должна встать прямо и слегка согнуть ноги, после чего мужчина вводит половой орган сзади и начинает совершать возвратно-поступательные движения. Для удобства даме можно опереться руками о подоконник или другую устойчивую поверхность, а при достаточной гибкости она может обнять мужчину, закинув руки назад.

Преимущества сложно переоценить – глубокая пенетрация даже при незначительных размера мужских гениталий, а также «компактность» позиции, благодаря чему вы можете заняться любовью таким образом практически в любом месте. Обратите внимание: для этого эксперимента мужчина и женщина должны иметь приблизительно одинаковый рост, в противном случае пенис будет периодически выпадать из влагалища. Есть и еще один недостаток: практика показывает, что большинству представительниц прекрасного пола достаточно трудно получить оргазм в необычном вертикальном положении, а значит, приближаясь к завершению процесса, вам придется сменить положение.

Рогатка

Заниматься в позах сексом с маленьким членом можно и в слегка преобразованном миссионерском варианте. Дама ложится на спину, поднимает и широко разводит нижние конечности по типу рогатки, после чего мужчина вводит свой пенис в интимную область. Когда ваша возлюбленная устанет, вы можете перейти в более удобное и расслабленное положение полусидя.

Преимущества очевидны – при умелой технике можно не только стимулировать все стенки влагалища, но и воздействовать на чувствительную область клитора лобковой костью или руками (отличный вариант для дам, чей оргазм зависит именно от этой эрогенной зоны). Учтите, что у женщины должны быть достаточно тренированные мышцы пресса, ведь лежать с поднятыми вверх нижними конечностями длительное время может быть тяжело.

Равнинная поза

Женщина ложится на кровать на живот, при этом руки можно вытянуть и опереться ими о спинку мебели. Мужчина входит в нее сзади, а для увеличения глубины рекомендуется воспользоваться небольшой подушкой (подложить ее под женские бедра) или просто приподнять таз.

Достоинства способа – партнер мужского пола может полностью лечь на женщину, что обеспечивает максимальную близость и интимность процесса. При желании вы можете подложить руку и ласкать наружные половые органы своей подруги. Это отличный вариант, если женщина устала: в позиции ей не придется совершать активных движений, а значит, она может просто расслабиться и наслаждаться ощущениями от глубоких фрикций. Минусов у позы не имеется, если только партнеры не решат перейти к более активным действиям, а этот способ покажется им несколько скучноватым.

Классические варианты догги-стайл

Какой позой заниматься сексом, если член маленький? Знаменитый способ по-собачьи даст отличные результаты и подарит массу приятных ощущений и вам, и вашей подруге. Даме нужно стать в коленно-локтевое положение, после чего партнер берет ее сзади, слегка придерживая руками за область талии, чтобы контролировать свои движения. В процессе женщина может выгибать спину и менять угол вхождения полового органа, что приведет к новым и необычным ощущениям.

Достоинства очевидны – интенсивная проработка различных областей влагалища, возможность партнера воздействовать рукой на клитор женщины (женщина может делать это и самостоятельно, если достаточно раскрепощенно ведет себя в постели). Наконец, именно при этой позиции удается избежать главной проблемы маленького члена – периодического выпадения в процессе активных движений. Очевидное преимущество для женщин, которые предпочитают играть пассивную роль в интимной жизни – возможность почувствовать себя во власти мужчины, ведь именно он будет контролировать процесс. Наконец, немаловажное значение имеет и тот факт, что член будет воздействовать непосредственно на точку «джи» — верного «помощника» женщин в получении мощной сексуальной разрядки.

Недостатков немного: при расположении партнеров таким образом явно будет отсутствовать чувственность интимной близости, к тому же не всем женщинам может понравиться откровенное доминирование партнера. В этом случае можно выбрать вариант, где дама будет проявлять более активные действия.

Миссионерская перевернутая — инициатива в руках женщины

Позы для секса парням с маленьким размером мужского достоинства отличаются разнообразием. Следующий вариант подойдет для активных представительниц прекрасного пола, которые привыкли быть главными в интимной жизни. Женщина ложится сверху на своего возлюбленного и слегка раздвигает ноги, после чего начинает двигаться вперед и назад, опускаясь на всю длину полового органа. Для усиления удовольствия рекомендуется уделять внимание не только гениталиям, но и другим частям тела, ведь в этом случае у любовников остаются свободными руки, а значит, они могут дополнительно возбуждать друг друга нежными прикосновениями.

Преимущества таковы:

Полный контроль женщины над движениями партнера, а значит, дама сама может обеспечить максимально глубокое вхождение и быстро достичь оргазма.

Партнеры касаются друг друга практически всем телом, могут целовать друг друга, что обеспечивает максимальное возбуждение и дополнительное удовольствие.

В процессе движений вперед и назад происходит легкое раздражение клитора о другие части тела мужчины, что подходит и для тех женщин, которые испытывают клиторальный оргазм.

Недостатки малозначительны – мужчина не может полностью контролировать движения женщины, поэтому ей придется ориентироваться не только на свои, но и на его ощущения.

Вариант со скольжением

Это модифицированная позиция по-собачьи, которая дает возможность работать со всеми чувствительными окончаниями во влагалище. Дама ложится на живот, а под ее бедра подкладывается мягкий валик, после чего мужчина входит сзади и начинает совершать скользящие волнообразные фрикции (для этого следует слегка приседать на коленях при своих движениях). Если хватает сноровки, свободной рукой вы можете исследовать другие части тела своей подруги. Воздействие происходит на переднюю стенку влагалищной трубки, то есть именно на то место, где находится точка «джи».

Если вы ищете ответ на вопрос, какие позы в сексе с маленьким членом считаются наиболее подходящими, это оптимальный вариант, который гарантированно вознесет вашу возлюбленную к вершинам эротического удовольствия. Однако учтите: вам придется позаботиться о безупречной технике движений, возможно, достичь этого получится не с первого раза, поэтому важна регулярная тренировка, и делать это лучше с постоянной партнершей.

Стоя в наклоне

В таком варианте дама становится на устойчивую поверхность и пригибает голову к своим коленям, после чего мужчина-партнер, который также стоит, входит в нее на всю длину полового органа и начинает совершать глубокие и интенсивные скольжения внутри влагалища. Этот необычный способ дает возможность представителю сильного пола входить в женщину под различными углами и ориентироваться на ее ощущения от определенной техники.

Стоит учесть, что для достижения глубокого воздействия на чувствительные области женщина должна обладать хорошей растяжкой и способностью удерживать равновесие.

Слегка измененный миссионерский вариант

Долгое время считалось, что парням с не слишком внушительным размером гениталий следует избегать классической позы для новичков, ведь при этом банальном способе не получится обеспечить надлежащего вхождения, к тому же пенис будет выпадать при любом увеличении скорости. Однако следует проявить немного ловкости, и вы посмотрите на эту позу совершенно под другим углом! Для этого дама должна лечь на спину, но не просто опустить раздвинутые конечности, а плотно обхватить ими таз своего полового партнера. При этом обоим любовникам придется совершать достаточно активные движения в едином ритме, чтобы обеспечить надлежащую стимуляцию.

Полезный совет: для более плотного проникновения и обхвата пениса рекомендуется подложить под бедра дамы мягкий валик, который вы можете приобрести в специализированных магазинах. Кстати, такое приспособление позволит вам экспериментировать с позами и значительно улучшить свою сексуальную жизнь.

Минус у варианта также имеется – некоторым опытным партнерам поза может показаться неинтересной, ведь они уже практиковали ее много раз в начале своих отношений. В таком случае вы можете недолго задерживаться в ней (например, в конце полового акта, перед наступлением оргазма).

Мы привели лучшие позы для секса с маленьким членом. Выбрать подходящий вариант можно опытным путем, постоянно экспериментируя в интимной жизни и выбирая оптимальный угол проникновения. К тому же сложно выделить лучший способ, ведь получение удовольствия во многом зависит не только от размера, но и от правильной техники движений, а также от индивидуальных особенностей женского организма.

Полезные советы при занятии любовью с небольшими мужскими гениталиями

Независимо от того, какую именно позицию вы решили выбрать, рекомендуется следовать общим рекомендациям, которые позволят вам превратить обычный секс в увлекательное и приятное занятие.

Используйте достаточное количество лубриканта. Некоторые считают, что при маленьком пенисе это нецелесообразно, поскольку он в любой ситуации войдет в женское влагалище. Тем не менее, это не так. Качественная смазка предотвратит небольшие микротравмы и дискомфорт.

Отличный выход из неловкой ситуации – лубриканты с разогревающим эффектом. В состав такой продукции входят специальные компоненты, которые вызывают прилив крови к половым органам, что способствует их небольшому увеличению и более сильному возбуждению. Такие лубриканты совершенно безопасны для девушек и представителей сильного пола, к тому же с ними небольшой размер мужского достоинства будет казаться не столь критичным моментом.

Не стоит прибегать к опасным методам увеличения пениса, например, к растягиванию его специальными тренажерами с грузами, использованию агрессивных народных методов и так далее. Единственное, чего вы можете добиться в этом случае – травмы чувствительной части тела.

Преимущество небольшого члена – возможность практически без проблем заниматься анальным сексом. Именно поэтому вы можете попробовать со своей подругой не только классический вагинальный акт, но и более смелые эксперименты. Женщины часто отказываются от анального секса по причине внушительных размеров члена и риска получить травму.

Маленький половой член – это возможность глубокого минета и максимального удовольствия для мужчины. Не стоит ограничиваться только классическим сексом: разнообразие в сексуальной жизни – это одна из составляющих гармоничных отношений.

Основной момент в сексе с таким мужчиной – выбрать подходящий вам угол проникновения. Если этого до сих пор не получилось, рекомендуется как можно чаще менять позиции и ориентироваться на свои ощущения. Чем более налаженным и регулярным будет ваш диалог внутри пары, чем чаще вы будете говорить партнеру о своих впечатлениях от той или иной техники, тем быстрее вы придете к согласию и взаимопониманию.

В некоторых случаях размер полового органа все же не позволяет удовлетворить женщину (например, микропенис, врожденная патология). Таким мужчинам показано хирургическое вмешательство: профессиональный пластический хирург реконструирует пенис из других тканей. Вы всегда можете сочетать вышеприведенные позы с одной из сексуальных игрушек, которые продаются в специализированных магазинах. Если вы достаточно раскрепощены в постели и доверяете друг другу, можно попробовать вибраторы, фаллоимитаторы и клиторальные стимуляторы, которые гарантированно доведут вашу избранницу до оргазма и добавят пикантных моментов в ваши интимные игры.

Таким образом, позы для секса с маленьким пенисом – это огромный набор различных вариаций для глубокой стимуляции чувствительных нервных окончаний и женских эрогенных зон. Теперь небольшие параметры вашего детородного органа не станут препятствием к получению ей полноценного удовольствия!

Источник: sexguide.pro