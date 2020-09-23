Поджег себя и годовалую дочь после ссоры с женой ревнивый муж в автомобиле

Причём сам он не пострадал, а вот малышка получила ожоги.

Житель Воронежской области поссорился с женой и попытался сжечь себя и свою годовалую дочь в автомобиле

Житель Воронежской области поссорился с женой и попытался сжечь себя и свою годовалую дочь в автомобиле. Как сообщает источник Лайфа, инцидент произошёл на фоне приступа ревности у мужчины.

Всё случилось во время празднования дня рождения его супруги. Пара поругалась из-за того, что муж приревновал. Он схватил свою годовалую дочь, выбежал на улицу и, прокричав супруге, что никому её не отдаст, сел в машину и поджёг автомобиль.

Испуганной матери удалось вытащить ребёнка из горящего авто, однако девочка успела получить ожоги лица и тела первой степени тяжести. Ревнивый отец не пострадал и смог покинуть машину самостоятельно.

Ревнивец задержан. Как отмечает источник Лайфа, ранее эта семья не была замечена ни в чём подобном.